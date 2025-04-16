Челябинские депутаты смогут голосовать, не опасаясь обвинений в коррупции

Депутаты заксобрания Челябинской области смогут голосовать на заседаниях, не опасаясь конфликта интересов. Соответствующие изменения в региональный закон одобрил комитет заксобрания по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.
«Депутат участвует в принятии решений на заседаниях комитетов, заседаниях президиума, он голосует за проекты законов и постановлений. Как правило, эти решения касаются неопределенного круга лиц. В этом случае принятие всем представительным органом коллегиального решения не ведет к возникновению конфликта интересов при исполнении полномочий отдельного депутата», — цитирует пресс-служба заксобрания председателя комитета Анатолия Брагина.
Законопроект уточняет, что участие депутата в принятии коллегиальных решений основанием для исполнения обязанности о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не является. Такая же норма установлена федеральным законом в отношении лиц, замещающих муниципальные должности.
В пресс-службе заксобрания добавили, что необходимость внесения изменений возникла в связи со сложившейся правоприменительной, в том числе судебной практикой. Дело в том, что депутат по закону обязан уведомлять о конфликте интересов при осуществлении депутатских полномочий. Новая норма уточняет, на какие именно виды деятельности распространяется эта обязанность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!