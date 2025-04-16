В Курганской области запустили нацпроект, который поможет доживать до 78 лет. Фото

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Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности жизни
Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности жизни Фото:

В Кургане и России национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал с 1 января 2025 года и продлится до 2030 года. Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, улучшение качества здоровья и устранение различий в условиях жизни городского и сельского населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.

Новый ФАП в Белозерском округе
Новый ФАП в Белозерском округе
Фото:

Кроме того, в селе Боровском Белозерского округа благодаря нацпроекту завершается подготовка к открытию нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). На строительство и оснащение было выделено более пяти миллионов рублей. «Новый ФАП будет обслуживать более 650 жителей села Боровского, деревни Масляной и поселка Березовский. Они смогут получить в ФАПе плановую и неотложную медицинскую помощь в полном объеме», — пишет ведомство.

В рамках нацпроекта также запланированы меры по стимулированию здорового образа жизни среди населения, включая налоговые вычеты для тех, кто регулярно занимается спортом и проходит медицинские обследования. Общий бюджет проекта по России составит более двух триллионов рублей.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» в Курганской области включает в себя строительство новых медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием, что является частью широкой инициативы по модернизации здравоохранения в регионе. Ранее в рамках этого проекта было осуществлено приобретение оборудования для реабилитации после инсульта, а также запланирован ремонт 46 медучреждений.

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В Кургане и России национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал с 1 января 2025 года и продлится до 2030 года. Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, улучшение качества здоровья и устранение различий в условиях жизни городского и сельского населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области. Кроме того, в селе Боровском Белозерского округа благодаря нацпроекту завершается подготовка к открытию нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). На строительство и оснащение было выделено более пяти миллионов рублей. «Новый ФАП будет обслуживать более 650 жителей села Боровского, деревни Масляной и поселка Березовский. Они смогут получить в ФАПе плановую и неотложную медицинскую помощь в полном объеме», — пишет ведомство. В рамках нацпроекта также запланированы меры по стимулированию здорового образа жизни среди населения, включая налоговые вычеты для тех, кто регулярно занимается спортом и проходит медицинские обследования. Общий бюджет проекта по России составит более двух триллионов рублей. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» в Курганской области включает в себя строительство новых медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием, что является частью широкой инициативы по модернизации здравоохранения в регионе. Ранее в рамках этого проекта было осуществлено приобретение оборудования для реабилитации после инсульта, а также запланирован ремонт 46 медучреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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