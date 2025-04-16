Тюменцы скупают билеты на Шамана почти за год до концерта

Исполнитель посетит Тюмень лишь весной 2026 года
Жители Тюмени начали скупать билеты на концерт Шамана (SHAMAN, настоящее имя — Ярослав Дронов) почти за год до начала его концерта. Информация представлена на сайте агрегатора.
«Концерт Шамана (6+) в Тюмени. 20 и 21 марта 2026 года. Выкуплены билеты в две из шести лож на оба выступления», — следует из данных на сайте агрегатора.
Также тюменцы уже начали выкупать самые дорогие билеты. Их стоимость доходит до 12 000 рублей.
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