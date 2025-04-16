Тюменцы скупают билеты на Шамана почти за год до концерта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполнитель посетит Тюмень лишь весной 2026 года
Исполнитель посетит Тюмень лишь весной 2026 года Фото:

Жители Тюмени начали скупать билеты на концерт Шамана (SHAMAN, настоящее имя — Ярослав Дронов) почти за год до начала его концерта. Информация представлена на сайте агрегатора.

«Концерт Шамана (6+) в Тюмени. 20 и 21 марта 2026 года. Выкуплены билеты в две из шести лож на оба выступления», — следует из данных на сайте агрегатора.

Также тюменцы уже начали выкупать самые дорогие билеты. Их стоимость доходит до 12 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени начали скупать билеты на концерт Шамана (SHAMAN, настоящее имя — Ярослав Дронов) почти за год до начала его концерта. Информация представлена на сайте агрегатора. «Концерт Шамана (6+) в Тюмени. 20 и 21 марта 2026 года. Выкуплены билеты в две из шести лож на оба выступления», — следует из данных на сайте агрегатора. Также тюменцы уже начали выкупать самые дорогие билеты. Их стоимость доходит до 12 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...