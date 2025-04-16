Mash: Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

Певица Ани Лорак в условиях конфиденциальности недавно обновила свой украинский паспорт. Это произошло на фоне сообщений о ее возможном получении российского гражданства. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт. На фоне новостей о получении российского гражданства и концертах в стране», — передает telegram-канал.
В связи с отсутствием украинских дипломатических представительств в РФ, артистке пришлось выезжать за пределы страны, например, в Грузию или Армению, чтобы обновить документ без лишнего внимания общественности. После процедуры Ани Лорак направила новые данные в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы законно давать концерты в стране. Отмечается, что в новом украинском паспорте исполнительницы больше не указывается отчество — Мирославовна. Это является следствием изменений в законодательстве Украины.
Еще в 2022 году певица хотела получить российское гражданство. Тогда в Киеве против нее ввели персональные санкции из-за выступления на российской сцене.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с певицей и ее концертным директором. На звонок журналиста ответил неизвестный мужчина, который заявил, что не будет отвечать на вопросы по заданной теме.
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