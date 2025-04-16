Потрясения в магнитосфере: названы опасные даты магнитных бурь в апреле 2025 года

Начало апреля 2025 года оказалось богатой на магнитные бури и солнечные вспышки. По прогнозам ученых, Солнце продолжит штормить и во вторую половину месяца. Метеозависимым нужно следить за космической погодой, чтобы быть настороже. Когда ждать магнитные бури в апреле 2025 года — в прогнозе URA.RU.
Солнечные вспышки: вторая половина апреля 2025 года
Во второй половине апреля 2025 года на Землю обрушились последствия сильных солнечных вспышек. 16 апреля, около 20 часов по московскому времени, к планете подошли облака плазмы, которые выбросило Солнце в начале недели. В этот день ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G2.3, что соответствует среднему уровню интенсивности, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН.
«Несмотря на то, что показатели магнитного поля на графиках окрашены красным, ситуация довольно изменчивая: периоды ослабления сменяются новыми всплесками активности. Хотя сейчас магнитосфера уже постепенно успокаивается, в ближайшие сутки возможны повторные эпизоды усиления геомагнитной активности», — сообщают специалисты.
Бури уровня G2–G3 считаются достаточно сильными и могут оказывать влияние на технические системы: нарушать работу спутников и наземного оборудования, а также вызывать сбои в навигационных системах. Кроме того, при таких условиях полярные сияния могут происходить даже на средних широтах. Ситуация может измениться буквально за считаные часы, и в ближайшее время возможно новое усиление геомагнитной активности.
Прогноз магнитных бурь на вторую половину апреля 2025 года
По данным лаборатории, начиная с 16 апреля Землю заденет магнитная буря уровня G1. Это умеренный уровень, но вероятность магнитных бурь довольно высока — 55%. Для сравнения, вероятность спокойного состояния магнитосферы составляет лишь 15%, а геомагнитных возмущений — около 33%.
Пик геомагнитной активности придется на ночное и утреннее время 17 апреля. В это время ожидается максимальное значение до пяти баллов («красный» уровень). После 10 утра буря начнет стихать, и к концу суток уровень активности снизится до спокойного значения в три балла («зеленая» зона).
Однако уже 18 апреля магнитосфера снова начнет «возмущаться», достигая четырех баллов («оранжевый» уровень). Вероятность новой бури в этот день значительно ниже — около 16%. Затем последует двухдневная передышка: 19 и 20 апреля магнитное поле Земли будет спокойным, с показателями активности не выше двух–трех баллов.
21 апреля ожидается очередное усиление — снова до четырех баллов («оранжевый» уровень), после чего наступит относительно спокойный период с 26 по 30 апреля. В эти дни магнитная активность не превысит трех баллов. Однако уже в начале мая ученые прогнозируют новый всплеск, и месяц начнется с бурь, достигающих пятибалльного уровня.
Впрочем, это только предварительный прогноз. Магнитные бури можно точно предсказать лишь на ближайшие сутки или два. Геомагнитная обстановка может измениться за считанные часы, поэтому эксперты постоянно обновляют данные.
Что такое магнитные бури и почему они возникают
Магнитные бури — это серьезные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Главная причина таких явлений — вспышки на поверхности Солнца, сопровождаемые выбросами плазмы и заряженных частиц в космос.
Когда солнечный ветер достигает Земли, он взаимодействует с магнитосферой, вызывая ее колебания. Это и приводит к магнитным бурям. Сила таких бурь зависит от интенсивности солнечных вспышек и направленности магнитного поля выброшенной плазмы.
Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они оказывают влияние на работу спутниковых систем, радиосвязь и даже энергосистемы на Земле. Кроме технических проблем, магнитные бури влияют на здоровье людей, особенно метеочувствительных.
Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Пока ученые не доказали прямое воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Однако многие люди во время космической непогоды часто испытывают ухудшение самочувствия. Самые распространенные симптомы:
- головная боль и головокружение;
- скачки артериального давления;
- бессонница и повышенная утомляемость;
- раздражительность и нервное напряжение;
- обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Особенно осторожными в дни магнитных бурь должны быть пожилые люди, беременные женщины и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Как пережить магнитную бурю: полезные советы
Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют соблюдать несколько простых рекомендаций:
- избегать физических и эмоциональных перегрузок;
- снизить употребление кофе, алкоголя и табака;
- чаще гулять на свежем воздухе, но избегать интенсивных тренировок;
- пить достаточное количество воды и травяных чаёв;
- контролировать артериальное давление.
Если вы чувствуете себя плохо, лучше отдохнуть, отказаться от работы за компьютером и ограничить просмотр телевизора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.