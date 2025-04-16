ВСУ почти подошли к границе с РФ, чтобы атаковать дронами Ивановскую область

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ВСУ запустили дроны из Сумской области
ВСУ запустили дроны из Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ запустили дроны на Ивановскую область, находясь в 40 километрах от российской границы в Сумской области. Об этом пишут в СМИ со ссылкой на источники.

«Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области, предположительно с позиции, расположенной в 40 километрах от российско-украинской границы», — пишет Life.ru. По данным издания, в ходе атаки беспилотники преодолели примерно 850 километров, следуя друг за другом на определенном расстоянии и на высоте 2,5 тысячи метров. Маршрут дронов пролегал вдоль границ областей.

Ранее, утром 16 апреля, города Шуя в Ивановской области был атакован украинскими беспилотниками типа «Лютый». Минобороны сообщало о семи сбитых БПЛА, отмечает 360.ru.

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ВСУ запустили дроны на Ивановскую область, находясь в 40 километрах от российской границы в Сумской области. Об этом пишут в СМИ со ссылкой на источники. «Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области, предположительно с позиции, расположенной в 40 километрах от российско-украинской границы», — пишет Life.ru. По данным издания, в ходе атаки беспилотники преодолели примерно 850 километров, следуя друг за другом на определенном расстоянии и на высоте 2,5 тысячи метров. Маршрут дронов пролегал вдоль границ областей. Ранее, утром 16 апреля, города Шуя в Ивановской области был атакован украинскими беспилотниками типа «Лютый». Минобороны сообщало о семи сбитых БПЛА, отмечает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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