Умер поэт Валентин Сорокин, долгое время проживавший в Челябинске

Поэт Валентин Сорокин, долгие годы проживавший и работавший в Челябинске, скончался на 89-ом году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Союза писателей России.
«15 апреля в 23:10 перестало биться сердце известного русского поэта Валентина Васильевича Сорокина. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям и близким ушедшего!» — объявила пресс-служба в telegram-канале организации.
Валентин Васильевич родился 25 июля 1936 года в хуторе Ивашла Зилаирского района Башкирской АССР. Его отец, Василий Александрович, участвовал в Великой Отечественной войне, получил шесть ранений. В возрасте 14 лет Валентину пришлось оставить дом, чтобы помочь семье, и он стал учеником в школе фабрично-заводского обучения №5 в Челябинске.
После окончания школы Сорокин работал на Челябинском металлургическом заводе (ЧМЗ) оператором электрокрана в мартеновском цехе на протяжении десяти лет. В свободное от работы время посещал занятия в литобъединении «Металлург». Его первые публикации появились в районной газете, а затем — в областной прессе. В 1957 году его стихи были включены в коллективный альманах «Уральская новь». Его первая авторская книга стихов «Мечта» была издана в Челябинске в 1960 году, а следующая книга «Я не знаю покоя: Стихи» — также в Челябинске в 1962 году.
С 1970 по 1980 год он был главным редактором издательства «Современник». В 1970-х годах написал ряд поэм с историко-патриотической направленностью. В период с 1983 по 2014 год Сорокин руководил Высшими литературными курсами. За свои заслуги был награжден множеством литературных премий и орденами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!