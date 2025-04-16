В Тюмени водителя самоката приговорили к двум годам лишения свободы в колонии. Он опрокинул транспорт с пассажиром на пешехода, после чего последняя умерла. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«26-летний тюменец управлял электросамокатом и перевозил на нем пассажира. Они пересекали проезжую часть перекрестка улиц Менделеева и Опрокиднева по пешеходному переходу, на красный сигнал светофора и со скоростью, не обеспечивающей контроль за ситуацией. В результате подсудимый допустил опрокидывание транспорта на пешеходов. Одна из них — женщина пожилого возраста, при падении получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице», — рассказали в прокуратуре.
Преступление произошло в сентябре 2022 года, но приговор мужчина получил только сейчас. Два года он проведет в колонии-поселении. Также он должен выплатить сыну погибшей миллион рублей моральной компенсации и вернуть расходы на похороны — еще 165 000 рублей.
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