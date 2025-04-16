В Тюмени в колонию отправили самокатчика, устроившего смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель самоката вместе с пассажиром упали на пешеходов
Водитель самоката вместе с пассажиром упали на пешеходов Фото:

В Тюмени водителя самоката приговорили к двум годам лишения свободы в колонии. Он опрокинул транспорт с пассажиром на пешехода, после чего последняя умерла. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«26-летний тюменец управлял электросамокатом и перевозил на нем пассажира. Они пересекали проезжую часть перекрестка улиц Менделеева и Опрокиднева по пешеходному переходу, на красный сигнал светофора и со скоростью, не обеспечивающей контроль за ситуацией. В результате подсудимый допустил опрокидывание транспорта на пешеходов. Одна из них — женщина пожилого возраста, при падении получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице», — рассказали в прокуратуре.

Преступление произошло в сентябре 2022 года, но приговор мужчина получил только сейчас. Два года он проведет в колонии-поселении. Также он должен выплатить сыну погибшей миллион рублей моральной компенсации и вернуть расходы на похороны — еще 165 000 рублей.

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В Тюмени водителя самоката приговорили к двум годам лишения свободы в колонии. Он опрокинул транспорт с пассажиром на пешехода, после чего последняя умерла. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «26-летний тюменец управлял электросамокатом и перевозил на нем пассажира. Они пересекали проезжую часть перекрестка улиц Менделеева и Опрокиднева по пешеходному переходу, на красный сигнал светофора и со скоростью, не обеспечивающей контроль за ситуацией. В результате подсудимый допустил опрокидывание транспорта на пешеходов. Одна из них — женщина пожилого возраста, при падении получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице», — рассказали в прокуратуре. Преступление произошло в сентябре 2022 года, но приговор мужчина получил только сейчас. Два года он проведет в колонии-поселении. Также он должен выплатить сыну погибшей миллион рублей моральной компенсации и вернуть расходы на похороны — еще 165 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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