В Екатеринбурге появятся новые запреты для электросамокатов

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В новом сезоне появится еще несколько запретных зон для электросамокатов
В новом сезоне появится еще несколько запретных зон для электросамокатов Фото:

В Екатеринбурге появятся новые зоны ограничения скорости для электросамокатов. Их введут уже в новом сезоне. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков. 

«Мы уже подготовили и в ближайшее время подпишем со всеми сторонами дополнительное соглашение по введению дополнительных зон запрета движения самокатов по ограничению скорости до 10 км/ч (появится одна зона). Дополнительные зоны появятся в районе „УГМК-Арены“, в границах улиц Степана Разина-Декабристов-Народной Воли и набережной реки Исеть», — сообщил Галаков. Кроме того, зона ограничений появится на участке улицы Куйбышева, 38А, где установлен монумент памяти жертвам Холокоста.

С начала сезона в Екатеринбурге все сервисы по аренде электросамокатов  заблокировали более четырех тысяч пользователей. Операторы выписали 1836 штрафов, чаще всего — за неправильную парковку, неспешивание на пешеходном переходе, езду вдвоем.

Представители кикшеринговых компаний также упомянули, что в данный момент ведется работа над так называемым черным списком. Его суть заключается в том, что пользователь, единожды злостно нарушивший правила на самокате одной компании, будет блокироваться в двух других сервисах. Точных сроков появления списка пока не называется.

Ранее URA.RU протестировало разные самокаты в зонах ограничений, чтобы узнать, как работают запреты. Выяснилось, что некоторые самокаты автоматически замедляются, другие включают звуковой сигнал и присылают звуковые уведомления.

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В Екатеринбурге появятся новые зоны ограничения скорости для электросамокатов. Их введут уже в новом сезоне. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.  «Мы уже подготовили и в ближайшее время подпишем со всеми сторонами дополнительное соглашение по введению дополнительных зон запрета движения самокатов по ограничению скорости до 10 км/ч (появится одна зона). Дополнительные зоны появятся в районе „УГМК-Арены“, в границах улиц Степана Разина-Декабристов-Народной Воли и набережной реки Исеть» , — сообщил Галаков. Кроме того, зона ограничений появится на участке улицы Куйбышева, 38А, где установлен монумент памяти жертвам Холокоста. С начала сезона в Екатеринбурге все сервисы по аренде электросамокатов  заблокировали более четырех тысяч пользователей. Операторы выписали 1836 штрафов, чаще всего — за неправильную парковку, неспешивание на пешеходном переходе, езду вдвоем. Представители кикшеринговых компаний также упомянули, что в данный момент ведется работа над так называемым черным списком. Его суть заключается в том, что пользователь, единожды злостно нарушивший правила на самокате одной компании, будет блокироваться в двух других сервисах. Точных сроков появления списка пока не называется. Ранее URA.RU протестировало разные самокаты в зонах ограничений, чтобы узнать, как работают запреты. Выяснилось, что некоторые самокаты автоматически замедляются, другие включают звуковой сигнал и присылают звуковые уведомления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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