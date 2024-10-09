В Екатеринбурге открыли важный монумент — этого ждали два года. Фото

В центре Екатеринбурга открыли монумент в память о жертвах Холокоста

09 октября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Берл Лазар признателен местным властям за доброе отношение к еврейской общине Фото: Илья Московец © URA.RU Перед Синагогой в центре Екатеринбурга открыли монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. На мероприятии собрались первые лица не только Свердловской области, но и страны — губернатор Евгений Куйвашев, главный раввин РФ Берл Лазар, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий, а также спонсор проекта — меценат Андрей Симановский («Сима-ленд»), передает корреспондент URA.RU. Ждали этого события два года. «Некоторое время назад на этом месте мы дали старт строительству монумента в память о жертвах Холокоста и с благодарностью Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм в годы Великой Отечественной войны. Парящие камни изначально задумывались как центральный элемент площади Спасения, которую мы сегодня открываем. И сутью мемориала стали 10 камней, которые, преодолев земное притяжение, воспарили над землей как символ духовной силы и торжества жизни над смертью. Это дань уважения и благодарность нашим землякам в годы ВОВ, которые с теплом и заботой принимали эвакуированных на Урал, помогали прибыть и обустроить быт, поддерживали по мере сил и возможностей», — отметил во вступительном слове Куйвашев. Множество закрепленных на расстоянии от земли камней будто парят в воздухе Фото: Илья Московец © URA.RU Десять камней на месте будущего монумента заложили в феврале 2022 года. Как известно URA.RU, открыть его хотели 27 января 2024 года — к годовщине взятия Освенцима, но задумка сорвалась. Новой датой называли 9 мая, но и к весне закончить работы не получилось. В том числе из-за разногласий с екатеринбургским «Водоканалом», который якобы затягивал работы. Впрочем главных инициаторов проекта это, кажется, не смутило. Берл Лазар в своем выступлении и вовсе сказал, что был удивлен скоростью работ. В Екатеринбург он прилетал в конце 2023 года, и тогда главный раввин города Азриэль-Зелиг Ашкенази обещал ему открыть монумент до начала еврейского года (в этом году выпал на начало октября, — прим. URA.RU). «Но мы знаем, что есть божественное присутствие во всех делах, божественное провидение. И неслучайно, что открыли монумент и площадь сразу после еврейского нового года. Еврейский Новый год — это день сотворения первого человека. Почему Бог сотворил его в одиночестве? И Талмуд дает на это первый ответ, чтобы никто не говорил никогда, что мое родословие лучше, чем твое. Потому что у каждого человека на свете одни и те же прапрадедушка и прапрабабушка. Из этого Талмуд уже говорит:, тот, который спасает жизнь одного человека, спасает весь мир. Как раз на этой площади мы видим и память о погибших, и героизм Красной Армии, и спасение тех, кто находился в эвакуации», — выступил Берл Лазар. Алексей Орлов признался, что про Холокост ему говорить сложно. Прошли десятилетия, однако трагическая судьба миллионов невинных жертв по-прежнему вызывает потрясения и слезы, заявил он. Спикер гордумы Анна Гурарий назвала символичным появление такого монумента именно в Екатеринбурге. Андрей Симановский с самого начала поддерживал проект Фото: Илья Московец © URA.RU «Свердловская область — один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов нашей страны. Важно, что многие эвакуированные после окончания войны остались здесь, на Урале, поднимать и восстанавливать страну, развивать наш город и наш регион. Их потомки и сейчас продолжают жить и работать в Екатеринбурге, Свердловской области, в том числе и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, продолжая семейные традиции. Безусловно, мы должны сохранять память о них, о героях, которые сокрушили врага, которые изо дня в день трудились за станками без сна и отдыха», — отметила она. «И иудеи, и православные, и мусульмане — это все мои родственники. С этим непросто жить. Но никто и не говорил, что будет просто, — улыбнулся в ответ Симановский на вопрос, что побудило его целиком профинансировать весь проект. — Открытый сегодня памятник — символ нашей единой и многонациональной страны. Мы обязательно победим реваншистов фашизма, потомков националистов, которые в очередной раз идут войной на нашу страну на основании своего представления о своей исключительности. Отец мой, который прошел всю войну — еврей, а его маму, мою бабушку и его сестру (мою тетю) фашисты сожгли в Беларуси в 1941 г. Моя мама — русская, но при этом ее отец и мой дед — ссыльный крымский татарин. Был расстрелян в Туринске в 1937 за двух коров, которых не хотел отдавать в колхоз. Вот такая моя история». В знак благодарности Андрею Симановскому подарили выгравированную на железной пластине схему площади Спасения, где расположен монумент. 10 камней, которые у евреев считаются символом памяти, привезли из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки. Они как бы парят в воздухе, а общая форма напоминает пламя. Высота монумента около восьми метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед Синагогой в центре Екатеринбурга открыли монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. На мероприятии собрались первые лица не только Свердловской области, но и страны — губернатор Евгений Куйвашев, главный раввин РФ Берл Лазар, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий, а также спонсор проекта — меценат Андрей Симановский («Сима-ленд»), передает корреспондент URA.RU. Ждали этого события два года. «Некоторое время назад на этом месте мы дали старт строительству монумента в память о жертвах Холокоста и с благодарностью Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм в годы Великой Отечественной войны. Парящие камни изначально задумывались как центральный элемент площади Спасения, которую мы сегодня открываем. И сутью мемориала стали 10 камней, которые, преодолев земное притяжение, воспарили над землей как символ духовной силы и торжества жизни над смертью. Это дань уважения и благодарность нашим землякам в годы ВОВ, которые с теплом и заботой принимали эвакуированных на Урал, помогали прибыть и обустроить быт, поддерживали по мере сил и возможностей», — отметил во вступительном слове Куйвашев. Десять камней на месте будущего монумента заложили в феврале 2022 года. Как известно URA.RU, открыть его хотели 27 января 2024 года — к годовщине взятия Освенцима, но задумка сорвалась. Новой датой называли 9 мая, но и к весне закончить работы не получилось. В том числе из-за разногласий с екатеринбургским «Водоканалом», который якобы затягивал работы. Впрочем главных инициаторов проекта это, кажется, не смутило. Берл Лазар в своем выступлении и вовсе сказал, что был удивлен скоростью работ. В Екатеринбург он прилетал в конце 2023 года, и тогда главный раввин города Азриэль-Зелиг Ашкенази обещал ему открыть монумент до начала еврейского года (в этом году выпал на начало октября, — прим. URA.RU). «Но мы знаем, что есть божественное присутствие во всех делах, божественное провидение. И неслучайно, что открыли монумент и площадь сразу после еврейского нового года. Еврейский Новый год — это день сотворения первого человека. Почему Бог сотворил его в одиночестве? И Талмуд дает на это первый ответ, чтобы никто не говорил никогда, что мое родословие лучше, чем твое. Потому что у каждого человека на свете одни и те же прапрадедушка и прапрабабушка. Из этого Талмуд уже говорит:, тот, который спасает жизнь одного человека, спасает весь мир. Как раз на этой площади мы видим и память о погибших, и героизм Красной Армии, и спасение тех, кто находился в эвакуации», — выступил Берл Лазар. Алексей Орлов признался, что про Холокост ему говорить сложно. Прошли десятилетия, однако трагическая судьба миллионов невинных жертв по-прежнему вызывает потрясения и слезы, заявил он. Спикер гордумы Анна Гурарий назвала символичным появление такого монумента именно в Екатеринбурге. «Свердловская область — один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов нашей страны. Важно, что многие эвакуированные после окончания войны остались здесь, на Урале, поднимать и восстанавливать страну, развивать наш город и наш регион. Их потомки и сейчас продолжают жить и работать в Екатеринбурге, Свердловской области, в том числе и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, продолжая семейные традиции. Безусловно, мы должны сохранять память о них, о героях, которые сокрушили врага, которые изо дня в день трудились за станками без сна и отдыха», — отметила она. «И иудеи, и православные, и мусульмане — это все мои родственники. С этим непросто жить. Но никто и не говорил, что будет просто, — улыбнулся в ответ Симановский на вопрос, что побудило его целиком профинансировать весь проект. — Открытый сегодня памятник — символ нашей единой и многонациональной страны. Мы обязательно победим реваншистов фашизма, потомков националистов, которые в очередной раз идут войной на нашу страну на основании своего представления о своей исключительности. Отец мой, который прошел всю войну — еврей, а его маму, мою бабушку и его сестру (мою тетю) фашисты сожгли в Беларуси в 1941 г. Моя мама — русская, но при этом ее отец и мой дед — ссыльный крымский татарин. Был расстрелян в Туринске в 1937 за двух коров, которых не хотел отдавать в колхоз. Вот такая моя история». В знак благодарности Андрею Симановскому подарили выгравированную на железной пластине схему площади Спасения, где расположен монумент. 10 камней, которые у евреев считаются символом памяти, привезли из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки. Они как бы парят в воздухе, а общая форма напоминает пламя. Высота монумента около восьми метров.