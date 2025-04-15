Дума самого скандального города ХМАО определилась со сроками выборов мэра

Выборы мэра Пыть-Яха (ХМАО) пройдут 19 мая — с датой определились депутаты на заседании городской думы. Кандидаты смогут подать документы на конкурс с 21 апреля по 13 мая включительно, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Выборы назначены на 19 мая. Решили сдвинуть с 15-го числа на понедельник из-за праздников. Кандидаты смогут подать документы на конкурс с 21 апреля по 13 мая включительно», — пояснил собеседник агентства.
Дума также определила комиссию выборщиков от муниципалитета. В нее вошли член Общественной палаты ХМАО Эка Шенгелая, местный миллиардер-меценат Ярослав Мельник (бизнесмен владеет компанией «Экотон»), руководитель местного отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Гавриленко и секретарь комиссии, начальник управления по правовым вопросам администрации Ольга Медведева. Мельник и Медведева полтора года назад были выборщиками у досрочно покинувшего пост градоначальника Горбунова. Вторую половину комиссии выберет округ.
Информацию подтверждают депутаты муниципалитета. В аппарат думы Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО запускают выборы главы Пыть-Яха. Дума собралась на заседание 16 апреля после скандальной отставки мэра Дмитрия Горбунова, проработавшего на посту всего полтора года.
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