Власти ХМАО запускают выборы главы Пыть-Яха после скандальной отставки мэра Дмитрия Горбунова, проработавшего на посту всего полтора года. На заседаниях комитетов и думы определятся с кандидатурами выборщиков, которые войдут в комиссию по отбору претендентов на пост градоначальника, сообщил URA.RU инсайдер.
«Сегодня пройдет совместное заседание комитетов, на котором обсудят кандидатуры выборщиков, которые войдут в комиссию от муниципалитета. После этого состоится заседание думы. Выборы нового мэра пройдут до конца месяца. Предварительно называют даты 15 или 19 мая, но возможны корректировки», — сообщает инсайдер.
Один из депутатов подтвердил, что заседания назначены на 16 апреля. В повестке дня три вопроса, в том числе о проведении конкурса на должность главы города и о составе конкурсной комиссии.
Ранее URA.RU писало о том, что власти не намерены затягивать выборы мэра Пыть-Яха. Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в скандальные ситуации, он покинул, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.
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