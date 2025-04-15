15 апреля 2025

Власти запускают процедуру выборов мэра в самом скандальном городе ХМАО. Инсайд

Дума Пыть-Яха назначит комиссию выборщиков и дату избрания нового мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Нового главу города выберут депутаты из числа кандидатов, одобренных комиссией
Нового главу города выберут депутаты из числа кандидатов, одобренных комиссией Фото:

Власти ХМАО запускают выборы главы Пыть-Яха после скандальной отставки мэра Дмитрия Горбунова, проработавшего на посту всего полтора года. На заседаниях комитетов и думы определятся с кандидатурами выборщиков, которые войдут в комиссию по отбору претендентов на пост градоначальника, сообщил URA.RU инсайдер.

«Сегодня пройдет совместное заседание комитетов, на котором обсудят кандидатуры выборщиков, которые войдут в комиссию от муниципалитета. После этого состоится заседание думы. Выборы нового мэра пройдут до конца месяца. Предварительно называют даты 15 или 19 мая, но возможны корректировки», — сообщает инсайдер.

Один из депутатов подтвердил, что заседания назначены на 16 апреля. В повестке дня три вопроса, в том числе о проведении конкурса на должность главы города и о составе конкурсной комиссии.

Ранее URA.RU писало о том, что власти не намерены затягивать выборы мэра Пыть-Яха. Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в  скандальные ситуации, он покинул, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.

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Власти ХМАО запускают выборы главы Пыть-Яха после скандальной отставки мэра Дмитрия Горбунова, проработавшего на посту всего полтора года. На заседаниях комитетов и думы определятся с кандидатурами выборщиков, которые войдут в комиссию по отбору претендентов на пост градоначальника, сообщил URA.RU инсайдер. «Сегодня пройдет совместное заседание комитетов, на котором обсудят кандидатуры выборщиков, которые войдут в комиссию от муниципалитета. После этого состоится заседание думы. Выборы нового мэра пройдут до конца месяца. Предварительно называют даты 15 или 19 мая, но возможны корректировки», — сообщает инсайдер. Один из депутатов подтвердил, что заседания назначены на 16 апреля. В повестке дня три вопроса, в том числе о проведении конкурса на должность главы города и о составе конкурсной комиссии. Ранее URA.RU писало о том, что власти не намерены затягивать выборы мэра Пыть-Яха. Предыдущий глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал на посту полтора года, и на протяжении этого короткого периода попадал в  скандальные ситуации, он покинул, когда в город с ревизией прибыл губернатор Югры Руслан Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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