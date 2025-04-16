ВСУ нарушили мораторий на удары
За минувшие сутки Киев шесть раз атаковал объекты российской энергетики. Информацию сообщает Минобороны России. «За сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении. Таким образом Украина продолжает нарушать мораторий на удары по энергообъектам. При этом российская армия соблюдает условия. На это обращал внимания представитель Кремля Дмитрий Песков
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