ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики в России

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ВСУ нарушили мораторий на удары
ВСУ нарушили мораторий на удары Фото:

За минувшие сутки Киев шесть раз атаковал объекты российской энергетики. Информацию сообщает Минобороны России. «За сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении. Таким образом Украина продолжает нарушать мораторий на удары по энергообъектам. При этом российская армия соблюдает условия. На это обращал внимания представитель Кремля Дмитрий Песков

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За минувшие сутки Киев шесть раз атаковал объекты российской энергетики. Информацию сообщает Минобороны России. «За сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении. Таким образом Украина продолжает нарушать мораторий на удары по энергообъектам. При этом российская армия соблюдает условия. На это обращал внимания представитель Кремля Дмитрий Песков
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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