В Кургане интересно: «Библионочь» пройдет 25 апреля. Афиша

Курганские библиотеки подготовили насыщенную программу в рамках «Библионочи»
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Событие пройдет во многих библиотеках Кургана
Событие пройдет во многих библиотеках Кургана Фото:

В Кургане 25 апреля пройдет «Библионочь-2025» и «Библиосумерки». Все мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание. О всех ярких моментах события сообщает пресс-служба организации.

Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского (25 апреля, 19:00–22:00, 12+)

  • Встреча участников, читательское голосование, музыкальный ретро-уголок.
  • Театральная постановка «Сороковые».
  • Открытый микрофон «Голоса Победы» — чтение стихов о войне.
  • Концерт «Песни Победы».
  • Тематические площадки: книжные выставки, игры, мастер-классы по оригами, школа первой помощи, виртуальные прогулки по мемориалам, настольные игры, встречи с ветеранами и танцевальные мастер-классы.

Библиотека им. Л. Куликова (25 апреля, 18:00–21:00, 12+)

  • Всероссийская акция «Библионочь: Свои герои!».
  • Погружение в быт и культуру военных лет через пять локаций.
  • Чтение поэмы «Василий Теркин» с записью на камеру.
  • Письма участникам СВО, выставки, квесты, ретро-дефиле, танцплощадка, полевая кухня, виртуальные музеи, театрализованные представления, выставка оружия.

Библиотека-музей № 8 «ЖЗЛ» (25 апреля, 16:00–20:30, 6+)

  • Мастер-класс «Цветок Победы» и аквагрим.
  • Спектакль «Бабоньки» о женской доле в Великой Отечественной.
  • Флешмоб с книгами серии «ЖЗЛ».
  • Литературно-музыкальная гостиная «Строки Победы» с исполнением фронтовых стихов и песен.

Центральная городская библиотека им. Н. Островского (25 апреля, 18:00–21:00, 6+)

  • Интерактивный квест «Победная тропа» с мастер-классами, играми и викторинами о Великой Отечественной войне.

Детская библиотека им. А. Гайдара (24 апреля, 16:00–19:00, 6+)

  • Библиосумерки «Гайдар и его команда».
  • Игровые станции, сбор посылок для участников СВО, написание писем, кинозал с диафильмами, праздничный флешмоб.

Библиотека «Диалог» (25 апреля, 15:00–18:00, 6+)

  • Интерактивная программа «Школа военной поры».
  • Мастер-классы по каллиграфии, встреча с ветераном и служебной собакой, рисование, акция «ДоброПочта» — открытки ветеранам.

Библиотека №5 им. А. Чехова (25 апреля, 17:00–19:00, 6+)

  • Патриотическая игра «Тайна партизанского отряда».
  • Обучение партизанским навыкам и история юных партизан.

Библиотека №15 им. А. Пушкина (25 апреля, 18:00–21:00, 6+)

  • Патриотический квест «Секретное донесение».
  • Мастер-классы по маскировке, шифрованию, ориентированию и чтению карт.

Библиотека №28 им. В. Шукшина (25 апреля, 18:00–20:00, 6+)

  • Патриотический квест «Русская пехота – для врагов забота!» с тематическими станциями.
  • Мастер-класс «Символы Победы».
  • Акция «Стена памяти» — написание имен героев.

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В Кургане 25 апреля пройдет «Библионочь-2025» и «Библиосумерки». Все мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание. О всех ярких моментах события сообщает пресс-служба организации. Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского (25 апреля, 19:00–22:00, 12+) Библиотека им. Л. Куликова (25 апреля, 18:00–21:00, 12+) Библиотека-музей № 8 «ЖЗЛ» (25 апреля, 16:00–20:30, 6+) Центральная городская библиотека им. Н. Островского (25 апреля, 18:00–21:00, 6+) Детская библиотека им. А. Гайдара (24 апреля, 16:00–19:00, 6+) Библиотека «Диалог» (25 апреля, 15:00–18:00, 6+) Библиотека №5 им. А. Чехова (25 апреля, 17:00–19:00, 6+) Библиотека №15 им. А. Пушкина (25 апреля, 18:00–21:00, 6+) Библиотека №28 им. В. Шукшина (25 апреля, 18:00–20:00, 6+)
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