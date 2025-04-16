В Кургане 25 апреля пройдет «Библионочь-2025» и «Библиосумерки». Все мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание. О всех ярких моментах события сообщает пресс-служба организации.
Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского (25 апреля, 19:00–22:00, 12+)
- Встреча участников, читательское голосование, музыкальный ретро-уголок.
- Театральная постановка «Сороковые».
- Открытый микрофон «Голоса Победы» — чтение стихов о войне.
- Концерт «Песни Победы».
- Тематические площадки: книжные выставки, игры, мастер-классы по оригами, школа первой помощи, виртуальные прогулки по мемориалам, настольные игры, встречи с ветеранами и танцевальные мастер-классы.
Библиотека им. Л. Куликова (25 апреля, 18:00–21:00, 12+)
- Всероссийская акция «Библионочь: Свои герои!».
- Погружение в быт и культуру военных лет через пять локаций.
- Чтение поэмы «Василий Теркин» с записью на камеру.
- Письма участникам СВО, выставки, квесты, ретро-дефиле, танцплощадка, полевая кухня, виртуальные музеи, театрализованные представления, выставка оружия.
Библиотека-музей № 8 «ЖЗЛ» (25 апреля, 16:00–20:30, 6+)
- Мастер-класс «Цветок Победы» и аквагрим.
- Спектакль «Бабоньки» о женской доле в Великой Отечественной.
- Флешмоб с книгами серии «ЖЗЛ».
- Литературно-музыкальная гостиная «Строки Победы» с исполнением фронтовых стихов и песен.
Центральная городская библиотека им. Н. Островского (25 апреля, 18:00–21:00, 6+)
- Интерактивный квест «Победная тропа» с мастер-классами, играми и викторинами о Великой Отечественной войне.
Детская библиотека им. А. Гайдара (24 апреля, 16:00–19:00, 6+)
- Библиосумерки «Гайдар и его команда».
- Игровые станции, сбор посылок для участников СВО, написание писем, кинозал с диафильмами, праздничный флешмоб.
Библиотека «Диалог» (25 апреля, 15:00–18:00, 6+)
- Интерактивная программа «Школа военной поры».
- Мастер-классы по каллиграфии, встреча с ветераном и служебной собакой, рисование, акция «ДоброПочта» — открытки ветеранам.
Библиотека №5 им. А. Чехова (25 апреля, 17:00–19:00, 6+)
- Патриотическая игра «Тайна партизанского отряда».
- Обучение партизанским навыкам и история юных партизан.
Библиотека №15 им. А. Пушкина (25 апреля, 18:00–21:00, 6+)
- Патриотический квест «Секретное донесение».
- Мастер-классы по маскировке, шифрованию, ориентированию и чтению карт.
Библиотека №28 им. В. Шукшина (25 апреля, 18:00–20:00, 6+)
- Патриотический квест «Русская пехота – для врагов забота!» с тематическими станциями.
- Мастер-класс «Символы Победы».
- Акция «Стена памяти» — написание имен героев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».