В Тюмени разыгрывают дорожные контракты на 3,6 миллиарда рублей

Федеральное управление автодорог ищет в Тюмени подрядчика для обслуживания трасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчику придется в течение двух лет содержать основные федеральные трассы региона
Подрядчику придется в течение двух лет содержать основные федеральные трассы региона Фото:

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» ищет в Тюмени подрядчика, который займется обслуживанием трасс в сторону Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана и Омска. По всем четырем направлениям запущены торги, сообщает ЕИС «Закупки».

«Проводится прием заявок на участие в четырех аукционах. Во всех случаях заказчиком выступает федеральное управление автодорог „Урал“ федерального дорожного агентства. Объект закупок — обслуживание на территории Тюменской области участков трасс от Тюмени до Екатеринбурга, Омска, Ханты-Мансийска и Кургана. Заявки принимаются до 23 апреля», — гласят карточки торгов.

Отмечается, что подрядчик должен будет в течение двух лет заниматься обслуживанием как проезжей части трасс, так и всех искусственных сооружений на вверенных участках. Помимо прочего, к обслуживанию подразумеваются мостовые объекты и водопропускные трубы. В общей сложности подрядчику передадут под содержание 1119 километров трасс.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области повторно пытаются разыграть контракт на строительство очистных сооружений в Юргинском районе. Эти работы обойдутся местному правительству в 1,16 миллиарда рублей.

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Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» ищет в Тюмени подрядчика, который займется обслуживанием трасс в сторону Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана и Омска. По всем четырем направлениям запущены торги, сообщает ЕИС «Закупки». «Проводится прием заявок на участие в четырех аукционах. Во всех случаях заказчиком выступает федеральное управление автодорог „Урал“ федерального дорожного агентства. Объект закупок — обслуживание на территории Тюменской области участков трасс от Тюмени до Екатеринбурга, Омска, Ханты-Мансийска и Кургана. Заявки принимаются до 23 апреля», — гласят карточки торгов. Отмечается, что подрядчик должен будет в течение двух лет заниматься обслуживанием как проезжей части трасс, так и всех искусственных сооружений на вверенных участках. Помимо прочего, к обслуживанию подразумеваются мостовые объекты и водопропускные трубы. В общей сложности подрядчику передадут под содержание 1119 километров трасс. Как сообщалось ранее, в Тюменской области повторно пытаются разыграть контракт на строительство очистных сооружений в Юргинском районе. Эти работы обойдутся местному правительству в 1,16 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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