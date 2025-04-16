В Тюмени разыгрывают дорожные контракты на 3,6 миллиарда рублей

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» ищет в Тюмени подрядчика, который займется обслуживанием трасс в сторону Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана и Омска. По всем четырем направлениям запущены торги, сообщает ЕИС «Закупки».
«Проводится прием заявок на участие в четырех аукционах. Во всех случаях заказчиком выступает федеральное управление автодорог „Урал“ федерального дорожного агентства. Объект закупок — обслуживание на территории Тюменской области участков трасс от Тюмени до Екатеринбурга, Омска, Ханты-Мансийска и Кургана. Заявки принимаются до 23 апреля», — гласят карточки торгов.
Отмечается, что подрядчик должен будет в течение двух лет заниматься обслуживанием как проезжей части трасс, так и всех искусственных сооружений на вверенных участках. Помимо прочего, к обслуживанию подразумеваются мостовые объекты и водопропускные трубы. В общей сложности подрядчику передадут под содержание 1119 километров трасс.
Как сообщалось ранее, в Тюменской области повторно пытаются разыграть контракт на строительство очистных сооружений в Юргинском районе. Эти работы обойдутся местному правительству в 1,16 миллиарда рублей.
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