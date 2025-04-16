Паслер взял паузу, чтобы принять решение о трудоустройстве соратника в свердловское правительство

Врио свердловского губернатора Денис Паслер примет окончательное решение по Игнату Петухову, с которым работал в Оренбуржье и которому прочат пост в региональном правительстве, в ближайшие полторы-две недели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU на встрече с представителями СМИ.
«Игнат Евгеньевич уже не работает уже в составе правительства Оренбургской области. Где он будет работать и будут ли какие-то приняты решения, узнаете [в ближайшие полторы-две недели]. Он востребованный специалист, хорошо себя зарекомендовал», — заявил Паслер.
Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска (Свердловская область), отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его к себе в команду — курировать создание ОЭЗ «Оренбуржье». В 2021-м Петхов стал вице-губернатором, в 2022-м получил второй пост — министра экономики и проработал в этом статусе до 6 апреля.
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