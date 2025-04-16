Паслер взял паузу, чтобы принять решение о трудоустройстве соратника в свердловское правительство

Решение о трудоустройстве Петухова в свердловское правительство пока не принято
© Служба новостей «URA.RU»
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31-летний Игнат Петухов делает карьеру стремительно
31-летний Игнат Петухов делает карьеру стремительно Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер примет окончательное решение по Игнату Петухову, с которым работал в Оренбуржье и которому прочат пост в региональном правительстве, в ближайшие полторы-две недели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU на встрече с представителями СМИ.

«Игнат Евгеньевич уже не работает уже в составе правительства Оренбургской области. Где он будет работать и будут ли какие-то приняты решения, узнаете [в ближайшие полторы-две недели]. Он востребованный специалист, хорошо себя зарекомендовал», — заявил Паслер.

Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска (Свердловская область), отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его к себе в команду — курировать создание ОЭЗ «Оренбуржье». В 2021-м Петхов стал вице-губернатором, в 2022-м получил второй пост — министра экономики и проработал в этом статусе до 6 апреля.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер примет окончательное решение по Игнату Петухову, с которым работал в Оренбуржье и которому прочат пост в региональном правительстве, в ближайшие полторы-две недели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU на встрече с представителями СМИ. «Игнат Евгеньевич уже не работает уже в составе правительства Оренбургской области. Где он будет работать и будут ли какие-то приняты решения, узнаете [в ближайшие полторы-две недели]. Он востребованный специалист, хорошо себя зарекомендовал», — заявил Паслер. Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска (Свердловская область), отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его к себе в команду — курировать создание ОЭЗ «Оренбуржье». В 2021-м Петхов стал вице-губернатором, в 2022-м получил второй пост — министра экономики и проработал в этом статусе до 6 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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