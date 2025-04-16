Пожарные ликвидируют возгорание в жилом районе Самарской области около детского сада. Об этом сообщили в МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России тушат ландшафт в жилом секторе Самарской области. Загорание камыша и сухой растительности произошло в районе Южного города Волжского района», — написали в telegram-канале ведомства. К тушению привлечены более 50 спасателей и 16 единиц спецтехники.
Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из-за интенсивного задымления пришлось эвакуировать 336 человек из расположенного рядом детского сада. По данным telegram-канала Shot, изначально огонь вспыхнул на полях, однако из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, пламя быстро начало перекидываться на прилегающие участки.
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