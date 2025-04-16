В Самарской области разбушевался огромный пожар, эвакуирован детский сад. Видео

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Крупный пожар разгорелся около детского сада под Самарой
Крупный пожар разгорелся около детского сада под Самарой Фото:

Пожарные ликвидируют возгорание в жилом районе Самарской области около детского сада. Об этом сообщили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России тушат ландшафт в жилом секторе Самарской области. Загорание камыша и сухой растительности произошло в районе Южного города Волжского района», — написали в telegram-канале ведомства. К тушению привлечены более 50 спасателей и 16 единиц спецтехники.

Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из-за интенсивного задымления пришлось эвакуировать 336 человек из расположенного рядом детского сада. По данным telegram-канала Shot, изначально огонь вспыхнул на полях, однако из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, пламя быстро начало перекидываться на прилегающие участки.

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Пожарные ликвидируют возгорание в жилом районе Самарской области около детского сада. Об этом сообщили в МЧС России. «Огнеборцы МЧС России тушат ландшафт в жилом секторе Самарской области. Загорание камыша и сухой растительности произошло в районе Южного города Волжского района», — написали в telegram-канале ведомства. К тушению привлечены более 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из-за интенсивного задымления пришлось эвакуировать 336 человек из расположенного рядом детского сада. По данным telegram-канала Shot, изначально огонь вспыхнул на полях, однако из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, пламя быстро начало перекидываться на прилегающие участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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