Губернатор Паслер отказался распускать свердловское правительство: объяснение

Денис Паслер не будет распускать правительство Свердловской области
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Денис Паслер стал врио свердловского губернатора 26 марта
Денис Паслер стал врио свердловского губернатора 26 марта Фото:
новость из сюжета
Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ

Врио губернатора свердловской области Денис Паслер отказался распускать правительство региона. Он считает, что сперва нужно поработать с людьми и посмотреть на результаты их деятельности. Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ области, передает корреспондент URA.RU.

«Для того, чтобы принимать любое решение, в том числе кадровое — особенно важно сначала познакомиться с людьми, поработать, посмотреть на результаты, что сделано. Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить [в связи с указом президента] правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — поделился Денис Паслер.

Он отметил, что «точечные решения» уже приняты. «Если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать», — предупредил Паслер.

Ранее правительство покинул министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов. Он работал на этом посту с 2020 года. Денис Паслер на той же встрече рассказал, что его уволили из-за недовольства жителей качеством медицины, которое они проявляли на социальных опросах. Место Карлова заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она совмещает должности министра и замгубернатора по соцполитике.

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Врио губернатора свердловской области Денис Паслер отказался распускать правительство региона. Он считает, что сперва нужно поработать с людьми и посмотреть на результаты их деятельности. Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ области, передает корреспондент URA.RU. «Для того, чтобы принимать любое решение, в том числе кадровое — особенно важно сначала познакомиться с людьми, поработать, посмотреть на результаты, что сделано. Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить [в связи с указом президента] правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — поделился Денис Паслер. Он отметил, что «точечные решения» уже приняты. «Если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать», — предупредил Паслер. Ранее правительство покинул министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов. Он работал на этом посту с 2020 года. Денис Паслер на той же встрече рассказал, что его уволили из-за недовольства жителей качеством медицины, которое они проявляли на социальных опросах. Место Карлова заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она совмещает должности министра и замгубернатора по соцполитике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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