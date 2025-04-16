Губернатор Паслер отказался распускать свердловское правительство: объяснение

Врио губернатора свердловской области Денис Паслер отказался распускать правительство региона. Он считает, что сперва нужно поработать с людьми и посмотреть на результаты их деятельности. Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ области, передает корреспондент URA.RU.
«Для того, чтобы принимать любое решение, в том числе кадровое — особенно важно сначала познакомиться с людьми, поработать, посмотреть на результаты, что сделано. Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить [в связи с указом президента] правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — поделился Денис Паслер.
Он отметил, что «точечные решения» уже приняты. «Если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать», — предупредил Паслер.
Ранее правительство покинул министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов. Он работал на этом посту с 2020 года. Денис Паслер на той же встрече рассказал, что его уволили из-за недовольства жителей качеством медицины, которое они проявляли на социальных опросах. Место Карлова заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она совмещает должности министра и замгубернатора по соцполитике.
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