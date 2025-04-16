Губернатор Паслер объяснил жесткую отставку главы минздрава Карлова

Карлов ушел с поста главы свердловского минздрава из-за недовольства населения
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Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года
Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года Фото:
новость из сюжета
Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ

Андрей Карлов ушел с поста министра здравоохранения Свердловской области из-за недовольства жителей качеством медицины. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер на встрече с руководителями основных СМИ региона.

«Вопросы есть не только у меня. В первую очередь посмотрел социологию, мнение жителей. Был нужен новый взгляд в решениях», — сказал Паслер.

При этом губернатор отметил, что не планирует новых отставок. «Резких кадровых решений больше не будет. Надо осмотреться, познакомиться с тем, как работает человек. Я мог отправить все правительство в отставку сразу. Но в этом нет необходимости», — пояснил он.

Пост министра Карлов покинул 4 апреля. Его место заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она совмещает должности министра и замгубернатора по соцполитике. Так было и в Оренбуржье, которым Паслер руководил с 2019 года по 26 марта 2025-го.

Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года. По данным агентства, он хотел, чтобы ему дали хотя бы еще два месяца — для пенсии и стажа. По образованию Карлов педиатр. Начинал хирургом в Детской городской клинической больнице №9, затем стал замглавы, в 2006 году возглавил учреждение. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.

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Андрей Карлов ушел с поста министра здравоохранения Свердловской области из-за недовольства жителей качеством медицины. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер на встрече с руководителями основных СМИ региона. «Вопросы есть не только у меня. В первую очередь посмотрел социологию, мнение жителей. Был нужен новый взгляд в решениях», — сказал Паслер. При этом губернатор отметил, что не планирует новых отставок. «Резких кадровых решений больше не будет. Надо осмотреться, познакомиться с тем, как работает человек. Я мог отправить все правительство в отставку сразу. Но в этом нет необходимости», — пояснил он. Пост министра Карлов покинул 4 апреля. Его место заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она совмещает должности министра и замгубернатора по соцполитике. Так было и в Оренбуржье, которым Паслер руководил с 2019 года по 26 марта 2025-го. Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года. По данным агентства, он хотел, чтобы ему дали хотя бы еще два месяца — для пенсии и стажа. По образованию Карлов педиатр. Начинал хирургом в Детской городской клинической больнице №9, затем стал замглавы, в 2006 году возглавил учреждение. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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