Под Курганом на дачах найдена мертвая корова, которая принадлежала бизнесмену

Россельхознадзор вынес предостережение бизнесмену из Кетовского района Курганской области за неправильную утилизацию трупа коровы. Проверка, проведенная на участке в СНТ «Болдино», выявила, что предприниматель нарушил ветеринарные правила, установленные приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.
В ходе проверки на территории предпринимателя Босенко Д.Н. был обнаружен труп коровы, который не утилизировали. По правилам, уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно происходить либо в специализированных скотомогильниках, либо путем сжигания. «Выявленное нарушение может привести к загрязнению окружающей среды и способствовать возникновению и распространению различных заболеваний», — пишет ведомство. Курганскому предпринимателю теперь необходимо устранить выявленные нарушения в соответствии с ветеринарным законодательством РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что крупный курганский фермер не поставил коров на федеральный учет. Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей.
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