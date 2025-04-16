Под Курганом на дачах найдена мертвая корова, которая принадлежала бизнесмену

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В ходе проверки был обнаружен труп коровы, который должен был быть утилизирован (архивное фото)
В ходе проверки был обнаружен труп коровы, который должен был быть утилизирован (архивное фото) Фото:

Россельхознадзор вынес предостережение бизнесмену из Кетовского района Курганской области за неправильную утилизацию трупа коровы. Проверка, проведенная на участке в СНТ «Болдино», выявила, что предприниматель нарушил ветеринарные правила, установленные приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.

В ходе проверки на территории предпринимателя Босенко Д.Н. был обнаружен труп коровы, который не утилизировали. По правилам, уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно происходить либо в специализированных скотомогильниках, либо путем сжигания. «Выявленное нарушение может привести к загрязнению окружающей среды и способствовать возникновению и распространению различных заболеваний», — пишет ведомство. Курганскому предпринимателю теперь необходимо устранить выявленные нарушения в соответствии с ветеринарным законодательством РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный курганский фермер не поставил коров на федеральный учет. Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей.

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Россельхознадзор вынес предостережение бизнесмену из Кетовского района Курганской области за неправильную утилизацию трупа коровы. Проверка, проведенная на участке в СНТ «Болдино», выявила, что предприниматель нарушил ветеринарные правила, установленные приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора. В ходе проверки на территории предпринимателя Босенко Д.Н. был обнаружен труп коровы, который не утилизировали. По правилам, уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно происходить либо в специализированных скотомогильниках, либо путем сжигания. «Выявленное нарушение может привести к загрязнению окружающей среды и способствовать возникновению и распространению различных заболеваний», — пишет ведомство. Курганскому предпринимателю теперь необходимо устранить выявленные нарушения в соответствии с ветеринарным законодательством РФ. Ранее URA.RU сообщало, что крупный курганский фермер не поставил коров на федеральный учет. Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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