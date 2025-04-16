Тюменцы остались без жизненно важных приборов для детей-диабетиков

В Тюменских аптеках закончились средства мониторинга глюкозы для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменских аптеках сообщают, что прибор отсутствует
В Тюменских аптеках сообщают, что прибор отсутствует Фото:

Жители Тюменской области испытывают проблемы с получением для детей средств мониторинга глюкозы при сахарном диабете. Об этом URA.RU рассказала мать ребенка с этим заболеванием. Приборы в аптеках банально отсутствуют. 

«В тюменских аптеках и больницах полностью пропали средства для мониторинга. Приходишь с рецептом от эндокринолога, а говорят, что их нет. Такая же ситуация возникла и в больницах», — рассказывает тюменка Наталья.

Ранее проблем с получением этого прибора не отмечалось. Со слов местной жительницы, было достаточно прийти в больницу, получить соответствующее направление и уже по нему в аптеке выдавали товар бесплатно.

Сложившуюся ситуацию подметили многие родители детей с диабетом. По их наблюдениям, перебой с поставками возник приблизительно в начале месяца. При этом проблема — не локальна. В Тюменской области образовалась следующая цепочка: болеющих диабетом в муниципалитетах отправляли административный центр, ссылаясь на недостаточное количество приборов. Однако и в тюменских аптеках они слышали такую же историю.

URA.RU совершило несколько звонков в крупнейшие сети аптек Тюмени, где агентству подтвердили отсутствие препаратов. Также был направлен запрос в Росздравнадзор по Тюменской области и СУ СКР по региону. Ответ от ведомств ожидается.

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Жители Тюменской области испытывают проблемы с получением для детей средств мониторинга глюкозы при сахарном диабете. Об этом URA.RU рассказала мать ребенка с этим заболеванием. Приборы в аптеках банально отсутствуют.  «В тюменских аптеках и больницах полностью пропали средства для мониторинга. Приходишь с рецептом от эндокринолога, а говорят, что их нет. Такая же ситуация возникла и в больницах», — рассказывает тюменка Наталья. Ранее проблем с получением этого прибора не отмечалось. Со слов местной жительницы, было достаточно прийти в больницу, получить соответствующее направление и уже по нему в аптеке выдавали товар бесплатно. Сложившуюся ситуацию подметили многие родители детей с диабетом. По их наблюдениям, перебой с поставками возник приблизительно в начале месяца. При этом проблема — не локальна. В Тюменской области образовалась следующая цепочка: болеющих диабетом в муниципалитетах отправляли административный центр, ссылаясь на недостаточное количество приборов. Однако и в тюменских аптеках они слышали такую же историю. URA.RU совершило несколько звонков в крупнейшие сети аптек Тюмени, где агентству подтвердили отсутствие препаратов. Также был направлен запрос в Росздравнадзор по Тюменской области и СУ СКР по региону. Ответ от ведомств ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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