Тюменцы остались без жизненно важных приборов для детей-диабетиков

Жители Тюменской области испытывают проблемы с получением для детей средств мониторинга глюкозы при сахарном диабете. Об этом URA.RU рассказала мать ребенка с этим заболеванием. Приборы в аптеках банально отсутствуют.
«В тюменских аптеках и больницах полностью пропали средства для мониторинга. Приходишь с рецептом от эндокринолога, а говорят, что их нет. Такая же ситуация возникла и в больницах», — рассказывает тюменка Наталья.
Ранее проблем с получением этого прибора не отмечалось. Со слов местной жительницы, было достаточно прийти в больницу, получить соответствующее направление и уже по нему в аптеке выдавали товар бесплатно.
Сложившуюся ситуацию подметили многие родители детей с диабетом. По их наблюдениям, перебой с поставками возник приблизительно в начале месяца. При этом проблема — не локальна. В Тюменской области образовалась следующая цепочка: болеющих диабетом в муниципалитетах отправляли административный центр, ссылаясь на недостаточное количество приборов. Однако и в тюменских аптеках они слышали такую же историю.
URA.RU совершило несколько звонков в крупнейшие сети аптек Тюмени, где агентству подтвердили отсутствие препаратов. Также был направлен запрос в Росздравнадзор по Тюменской области и СУ СКР по региону. Ответ от ведомств ожидается.
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