15 апреля 2025

Жительницу ХМАО наказали за установку видеокамер в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд обязал вартовчанку демонтировать видеокамеры
Суд обязал вартовчанку демонтировать видеокамеры Фото:

Жительница Нижневартовска, установившая видеокамеры в подъезде, проиграла соседу в суде и теперь должна заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

«Житель одной из квартир обратился в суд с требованием обязать соседку убрать пять камер видеонаблюдения, самовольно установленных на площадке первого этажа и на козырьке подъезда. Суд встал на сторону истца и обязал ответчицу демонтировать видеокамеры», — сказано в сообщении.

Судебный пристав направил женщине требование об исполнении решения суда, однако югорчанка дважды это проигнорировала. Тогда сотрудник ФССП принял решение о принудительном демонтаже камер и о взыскании затрат за выполненные работы. Теперь вартовчанка заплатит штраф размером 25 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Нижневартовска, установившая видеокамеры в подъезде, проиграла соседу в суде и теперь должна заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. «Житель одной из квартир обратился в суд с требованием обязать соседку убрать пять камер видеонаблюдения, самовольно установленных на площадке первого этажа и на козырьке подъезда. Суд встал на сторону истца и обязал ответчицу демонтировать видеокамеры», — сказано в сообщении. Судебный пристав направил женщине требование об исполнении решения суда, однако югорчанка дважды это проигнорировала. Тогда сотрудник ФССП принял решение о принудительном демонтаже камер и о взыскании затрат за выполненные работы. Теперь вартовчанка заплатит штраф размером 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...