Жительницу ХМАО наказали за установку видеокамер в подъезде

Жительница Нижневартовска, установившая видеокамеры в подъезде, проиграла соседу в суде и теперь должна заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.
«Житель одной из квартир обратился в суд с требованием обязать соседку убрать пять камер видеонаблюдения, самовольно установленных на площадке первого этажа и на козырьке подъезда. Суд встал на сторону истца и обязал ответчицу демонтировать видеокамеры», — сказано в сообщении.
Судебный пристав направил женщине требование об исполнении решения суда, однако югорчанка дважды это проигнорировала. Тогда сотрудник ФССП принял решение о принудительном демонтаже камер и о взыскании затрат за выполненные работы. Теперь вартовчанка заплатит штраф размером 25 тысяч рублей.
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