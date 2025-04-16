Зоопарк Челябинска за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в челябинском учреждении.
«Да, речь идет о зебре Амазонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка Челябинска. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки.
Такое животное найти очень сложно, пояснили в зоопарке Пензы, пишут местные СМИ. «На запрос откликнулось только одно учреждение — муниципальный челябинский зоопарк», — пояснили там. Информация о заключении договора появилась на портале госзакупок. До 30 июня заказчик самостоятельно заберет зебру из зоопарка Челябинска.
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