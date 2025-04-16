Челябинский зоопарк за 1,7 млн рублей продал зебру Амазонку. Видео

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Зебра покинет челябинский зоопарк до конца июня
Зебра покинет челябинский зоопарк до конца июня Фото:

Зоопарк Челябинска за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в челябинском учреждении.

«Да, речь идет о зебре Амазонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка Челябинска. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки.

Такое животное найти очень сложно, пояснили в зоопарке Пензы, пишут местные СМИ. «На запрос откликнулось только одно учреждение — муниципальный челябинский зоопарк», — пояснили там. Информация о заключении договора появилась на портале госзакупок. До 30 июня заказчик самостоятельно заберет зебру из зоопарка Челябинска.

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Зоопарк Челябинска за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в челябинском учреждении. «Да, речь идет о зебре Амазонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка Челябинска. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки. Такое животное найти очень сложно, пояснили в зоопарке Пензы, пишут местные СМИ. «На запрос откликнулось только одно учреждение — муниципальный челябинский зоопарк», — пояснили там. Информация о заключении договора появилась на портале госзакупок. До 30 июня заказчик самостоятельно заберет зебру из зоопарка Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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