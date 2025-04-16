Челябинский дебошир напал на росгвардейца в гостинице Кургана

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Инцидент произошел с 14 на 15 апреля в одном из гостиничных комплексов Кургана
Инцидент произошел с 14 на 15 апреля в одном из гостиничных комплексов Кургана Фото:

В курганской гостинице 31-летний житель Челябинской области напал на росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области.

Инцидент произошел с 14 на 15 апреля в одном из гостиничных комплексов Кургана, куда был вызван наряд вневедомственной охраны из-за сообщений о нетрезвом мужчине, нарушающем общественный порядок. «В ходе выяснения причин вызова наряда мужчина повел себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическую силу», — пишет ведомство.

После происшествия подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где ему было предъявлено обвинение. На данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала курганца, который пытался изнасиловать девушку. Насильника искали несколько лет.

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В курганской гостинице 31-летний житель Челябинской области напал на росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области. Инцидент произошел с 14 на 15 апреля в одном из гостиничных комплексов Кургана, куда был вызван наряд вневедомственной охраны из-за сообщений о нетрезвом мужчине, нарушающем общественный порядок. «В ходе выяснения причин вызова наряда мужчина повел себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическую силу», — пишет ведомство. После происшествия подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где ему было предъявлено обвинение. На данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала курганца, который пытался изнасиловать девушку. Насильника искали несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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