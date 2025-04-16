Челябинский дебошир напал на росгвардейца в гостинице Кургана

В курганской гостинице 31-летний житель Челябинской области напал на росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области.
Инцидент произошел с 14 на 15 апреля в одном из гостиничных комплексов Кургана, куда был вызван наряд вневедомственной охраны из-за сообщений о нетрезвом мужчине, нарушающем общественный порядок. «В ходе выяснения причин вызова наряда мужчина повел себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическую силу», — пишет ведомство.
После происшествия подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где ему было предъявлено обвинение. На данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала курганца, который пытался изнасиловать девушку. Насильника искали несколько лет.
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