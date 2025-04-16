Bloomberg: РФ хочет купить Boeing на замороженные активы после перемирия

Россия выразила намерение приобрести самолеты Boeing у США, используя средства от продажи замороженных активов, в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщают американские СМИ.
«Россия потребовала США разрешить ей купить самолеты Boeing Co. на деньги, вырученные от продажи замороженных государственных активов на миллиарды долларов, как только на Украине будет достигнуто перемирие», — пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в Москве, знакомый с ситуацией. По информации агентства, Россия официально обратилась к США с таким запросом.
Однако в агентстве отмечается, что США пока не готовы обсуждать экономические обязательства с Россией до наступления перемирия. «США не будут обсуждать никакие экономические обязательства до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие», — подчеркнул представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз.
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