В Москве побит температурный рекорд 16 апреля

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К 14 часам температура достигла отметки в +21,2
К 14 часам температура достигла отметки в +21,2 Фото:

В Москве 16 апреля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю этого дня. К 14:00 столбики термометров показали +21,2 градуса, превысив предыдущий рекорд, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2 градуса», — рассказывает специалист у себя в telegram-канале. Он отметил, что рекорд держался с 1920 года и был побит на 0,2 градуса. Точное значение нового рекорда станет известно вечером после снятия показаний с термометров.

Другой специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что с 14 по 20 апреля столицу ждёт солнечная погода с постепенным потеплением. К концу недели температура достигнет значений, характерных для июня.

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В Москве 16 апреля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю этого дня. К 14:00 столбики термометров показали +21,2 градуса, превысив предыдущий рекорд, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. «В Москве сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2 градуса», — рассказывает специалист у себя в telegram-канале. Он отметил, что рекорд держался с 1920 года и был побит на 0,2 градуса. Точное значение нового рекорда станет известно вечером после снятия показаний с термометров. Другой специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что с 14 по 20 апреля столицу ждёт солнечная погода с постепенным потеплением. К концу недели температура достигнет значений, характерных для июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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