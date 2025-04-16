В Москве побит температурный рекорд 16 апреля

В Москве 16 апреля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю этого дня. К 14:00 столбики термометров показали +21,2 градуса, превысив предыдущий рекорд, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2 градуса», — рассказывает специалист у себя в telegram-канале. Он отметил, что рекорд держался с 1920 года и был побит на 0,2 градуса. Точное значение нового рекорда станет известно вечером после снятия показаний с термометров.
Другой специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что с 14 по 20 апреля столицу ждёт солнечная погода с постепенным потеплением. К концу недели температура достигнет значений, характерных для июня.
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