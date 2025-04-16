Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинской области из-за пробки в 110 километров на участке от Юрюзани до границы с республикой Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОНФ. Водители ранее рассказали, что уже сутки провели в пробке на этом участке.
«Народный фронт обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействию) на предмет организации движения транспорта на этом участке. Также обращение отправлено в ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с требованием наладить движение автомобилей на ремонтируемых участках дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.
Ситуация уже доходит до абсурда — водители в шутку продают места ближе к концу пробки. А дальнобойщики заранее запасаются едой, водой и газовыми плитками.
Накануне гигантская пробка на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области обновила исторический антирекорд. Затор растянулся более чем на сто километров — от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан. Водители сутки провели в ней. «Вчера перед Усть-Катавом встал в пробку в 11:00. Сегодня 8:00, до Сима еще три километра», — сообщил дальнобойщик Дмитрий. Мужчина говорит, что еще много и у дальнобойщиков сдадут нервы. «Водители встанут поперек трассы, чтобы власть имущие на ситуацию обратили внимание», — добавил он.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что причиной пробки стал ремонт сразу на нескольких участках трассы. «Причина затруднения также связана со снижением скорости до 15-30 километров в час», — добавили в ведомстве.
В пробке более семи часов ранее провел рейсовый автобус Челябинск-Казань. С аналогичной проблемой регулярно сталкиваются пассажирские автобусы до Аши и Уфы. 16 апреля автобус до Аши из-за пробки и вовсе был отменен. Пробка, тем временем, снова растянулась от Усть-Катава до Юрюзани.
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