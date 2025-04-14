14 апреля 2025

Рейсовый автобус из Челябинска в Казань семь часов простоял в пробке на М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на участке тормозят большегрузы
Движение на участке тормозят большегрузы Фото:

Рейсовый автобус из Челябинска в Казань семь часов простоял в пробке на федеральной трассе М-5 «Урал» около Сима, где идет ремонт дороги. Об этом рассказали сами пассажиры. С аналогичной проблемой регулярно сталкиваются пассажиры автобусов до Аши и Уфы.

«Это невыносимо! Ввели реверсивное движение, но на зеленый сигнал только две машины успевают проехать», — рассказал пассажир автобуса Челябинск-Казань, пишет сайт «74.ру».

Автобус из Челябинска выехал в 14:14. Время в пути составляет 19 часов. На подъезде к Симу автобус с 15-тью пассажирами встал в пробку на семь часов. Лишь в три часа ночи автобус преодолел участок дороги, где идет ремонт, и смог поехать дальше. Также в этой пробке постоянно стоят автобусы до Аши и Уфы.

Пассажиры отмечают, что движение на участке тормозят фуры и предлагают ввести для них ограничение на движение на время, пока действует реверсивное движение. Но в управлении федеральных автодорог «Южный Урал» не планируют вводить ограничения в районе Сима. Не ремонтировать дорогу тоже нельзя. Водителям советуют корректировать время начала поездки с учетом ремонта и погоды. «В горах идет снег, большегрузы буксуют. Но остановить трассу нельзя», — сообщили в управлении.

Гигантская пробка длиной в десятки километров ранее парализовала движение на М-5 «Урал» около Сима. О скоплении грузовиков 16 марта сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. При этом движение по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешено только для легковых автомобилей.

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Рейсовый автобус из Челябинска в Казань семь часов простоял в пробке на федеральной трассе М-5 «Урал» около Сима, где идет ремонт дороги. Об этом рассказали сами пассажиры. С аналогичной проблемой регулярно сталкиваются пассажиры автобусов до Аши и Уфы. «Это невыносимо! Ввели реверсивное движение, но на зеленый сигнал только две машины успевают проехать», — рассказал пассажир автобуса Челябинск-Казань, пишет сайт «74.ру». Автобус из Челябинска выехал в 14:14. Время в пути составляет 19 часов. На подъезде к Симу автобус с 15-тью пассажирами встал в пробку на семь часов. Лишь в три часа ночи автобус преодолел участок дороги, где идет ремонт, и смог поехать дальше. Также в этой пробке постоянно стоят автобусы до Аши и Уфы. Пассажиры отмечают, что движение на участке тормозят фуры и предлагают ввести для них ограничение на движение на время, пока действует реверсивное движение. Но в управлении федеральных автодорог «Южный Урал» не планируют вводить ограничения в районе Сима. Не ремонтировать дорогу тоже нельзя. Водителям советуют корректировать время начала поездки с учетом ремонта и погоды. «В горах идет снег, большегрузы буксуют. Но остановить трассу нельзя», — сообщили в управлении. Гигантская пробка длиной в десятки километров ранее парализовала движение на М-5 «Урал» около Сима. О скоплении грузовиков 16 марта сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. При этом движение по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим разрешено только для легковых автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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