Генерала Шамарина просят посадить на 12 лет за взятки на десятки миллионов

Гособвинитель запросил для замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина 12 лет колонии строго режима по обвинению в получении взяток на сумму 36 миллионов рублей. Это следует из заседания Московский гарнизонный военный суд.
«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в суде, сообщение передает РИА Новости. Генерал Шамарин арестован и признал свою вину в получении взятки, дело рассматривается в особом порядке.
По информации следствия, в период с 2019 по 2023 годы в рамках гособоронзаказа Минобороны России были заключены контракты на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“. В течение этого времени Шамарин получил от представителей завода взятки, что способствовало увеличению объемов и стоимости поставляемой продукции.
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