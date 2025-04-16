«Миграция как наркотик»: почему власти ЯНАО решили пойти на ужесточения для мигрантов

Власти ЯНАО проводят перезагрузку региональной миграционной политики. На привлечение труда иностранцев накладывается все больше ограничений. Это вызывает у скептиков опасения — нет ли угрозы для экономики. URA.RU разбиралось, как на самом деле относятся к происходящему ямальские политики и обоснованы ли опасения скептиков.
Политолог Евгений Забродин сравнивает миграцию с наркотиком: она кажется дешевой и полезной, но на деле накладывает значительную нагрузку на социальную сферу. Что же происходит на самом деле, и насколько оправдано «затягивание гаек»?
Текущая ситуация и проблемы
На сегодняшний день в ЯНАО работает около 15,8 тыс. иностранных работников, что составляет 3,9% от всех занятых в регионе. Основные отрасли, где заняты мигранты, включают строительство, услуги, торговлю и добычу полезных ископаемых. В 2024 году налоговые поступления от патентов мигрантов составили 1,5 млрд рублей, что демонстрирует их значительный вклад в экономику региона.
Однако, несмотря на экономические выгоды, миграция создает значительное бремя для социальной сферы. Ужесточение законодательства привело к сокращению числа мигрантов на 21,4%, что, в свою очередь, вызвало кадровый дефицит и ежемесячные потери от 1 до 3 млн рублей в строительстве и нефтегазодобыче.
Мнение эксперта
Член общественной палаты РФ и политолог Евгений Забродин в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что миграционная политика в России до конца не урегулирована. Власти ЯНАО в этом вопросе демонстрируют последовательность и жесткость, что позволяет региону более эффективно контролировать миграционные потоки и снижать негативные последствия для социальной сферы. Однако на федеральном уровне отсутствует такая же последовательность. Это связано с влиянием лоббистов, заинтересованных в сохранении текущего положения дел. Для них дешевая рабочая сила является источником прибыли, а не расходов, что создает дисбаланс и препятствует принятию более жестких и эффективных мер на федеральном уровне.
Меры властей ЯНАО
Власти ЯНАО предпринимают ряд шагов для регулирования миграционных потоков:
- Запрет на работу в ключевых отраслях: С 2024 года в регионе действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. До конца 2025 года планируется расширить этот запрет на сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также на ведение сельского хозяйства, рыболовства, охоты, операций с недвижимым имуществом и гостиничного бизнеса.
- Исключения для стратегических отраслей: Исключения составят производство кокса и нефтепродуктов, инженерные изыскания и проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, а также предоставление технических консультаций в этих областях.
- Усиление контроля: Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами поручено разработать предложения по введению дополнительных ограничений. Руководители правоохранительных органов и прокуратуры Ямала отмечают эффективность принимаемых мер и готовность к дальнейшему сотрудничеству.
«Учитывая сложившуюся ситуацию в регионе в данной сфере, рисков от введения обозначенных ограничений для трудовых мигрантов не предвидится, так как все принимаемые меры в части миграционной политики в автономном округе предварительно тщательно анализируются и просчитываются», — комментируют ситуацию заместитель председателя Закобрания ЯНАО Виктор Казарин.
Позиции политических партий
Ужесточение миграционной политики в ЯНАО вызвало широкий резонанс среди политических партий региона. Все политические силы согласны с необходимостью принятия мер для регулирования трудовой миграции, хотя и имеют разные взгляды на конкретные шаги и подходы.
- КПРФ: Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина отметила, что фракция КПРФ в Госдуме вносила предложения в области миграции с 2006 по 2017 год. Она предложила использовать опыт Беларуси, где мигранты обеспечиваются нормальными условиями проживания и социальным пакетом на время работы.
- ЛДПР: Депутат Заксобрания ЯНАО от фракции ЛДПР Денис Садовников поддержал ужесточение миграционной политики, отметив, что партия единодушна с правительством региона в этом вопросе. Он также подчеркнул необходимость мониторинга ситуации на рынке труда и внесения коррективов в миграционную политику при необходимости.
Миграционная политика в ЯНАО находится на этапе активного формирования. Власти региона стремятся найти баланс между контролем и интеграцией мигрантов, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы. Комментарии Евгения Забродина подчеркивают необходимость комплексного подхода к регулированию миграционных потоков, который учитывает интересы всех сторон и способствует долгосрочной стабильности региона.
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