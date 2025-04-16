«Он высшего уровня!»: в Екатеринбурге родители взволнованы закрытием элитного садика

В Екатеринбурге родители собирают подписи против закрытия детского сада при Уральском федеральном университете (УрФУ), куда ходят дети сотрудников и студентов. Одна из мам рассказала URA.RU, что на месте учреждения планируют построить высотку. При этом в вузе информацию о закрытии детсада опровергли, однако подчеркнули снижение интереса родителей к детсаду.
«Решение о ликвидации детского сада принято руководством УрФУ без какого-либо обсуждения, без учета мнения родителей и педагогического коллектива, мнения профсоюза работников УрФУ. <…>. В настоящее время детский сад посетил представитель администрации г. Екатеринбург, который осматривал здание и участок в целях передачи его в муниципальную собственность без сохранения работы детского сада», — говорится в коллективном обращении родителей (текст есть в распоряжении агентства). Мамы и папы планируют направить его в полпредство, прокуратуру, минобразования, СКР и другие ведомства.
По словам мамы Жанны [имя изменено], сейчас родители обсуждают слухи, что руководство якобы сообщило сотрудникам детсада о сокращении штата, так как в январе в младшую группу поступило мало заявлений. «А кто вообще в январе думает о зачислении в садик? Глупости. Прием заявлений начинается гораздо позже, можно подавать и после того, как началось зачисление. Наверное, просто морально готовили коллектив детского сада к будущему увольнения», — предположила девушка.
В обращении родители вспомнили, как на месте, где располагалось «Всероссийское Общество глухих» (переехало в Переулок красный), построили ЖК «Отдельный, 5», который соседствует с детсадом. Мамы и папы обсуждают, что территорию садика могут отдать для расширения ЖК. При этом представитель застройщика в разговоре с URA.RU отметил, что планов у ГК «МОСТКО» на территорию действующего детсада нет. «Мы сейчас строим дом, он огорожен строительным забором. Слева у нас Роспотребнадзор, справа действующий детсад. Выше нас есть детский сад, который разрушен, на Мира, 34а. Мы сейчас строим в периметре нашего участка, а за его периметром стройку не планируем. У нас проект на двадцать девять и восемь этажей», — сказали в компании.
Планов закрывать садик нет и у вуза, хотя на протяжении двух-трех лет в учреждении не набираются полные группы. «Слухи о закрытии детского сада УрФУ носят ложный характер — университет не планирует закрывать и, тем более, продавать здание учреждения, так как это федеральная собственность», — объяснили агентству в пресс-службе вуза.
Садик основали в 30-е годы, изначально в его состав входили два здания, однако функционирует сейчас только одно — на Мира, 36, второе здание заброшено. В детсад ходят около 100 малышей — среди них дети преподавателей, проректоров, магистрантов и аспирантов. Как отмечает мама, группы имеют «камерный характер», в каждой из них за 25 ребятами ухаживают два воспитателя и няня.
«Мы боремся за существование нашего детского сада, как структурного подразделения УрФУ, нам важно сохранить именно этот коллектив, который работает в детском саду десятилетиями. Это садик высшего уровня! Я могу это утверждать, так как есть опыт посещения и муниципального детского сада», — отметила мама малыша. По ее словам, во Втузгородке мало садиков, и то — они переполнены. «Если УрФУшный закроют, мест в этих садах нашим детям не будет», — подчеркнула Жанна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!