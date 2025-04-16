Курган, один из первых в РФ начавший кормить выпускников на ЕГЭ, повысил цену обедов

В Кургане выпускникам, которые будут сдавать в этом году ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку, обеспечат горячее питание за счет городского бюджета. Однако цена на них стала выше. Об этом стало известно во время совместного заседания всех комиссий курганской гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«Каждому выпускнику на обед выделят 112 рублей. До этого стоимость обеда составляла 94 рубля. Одноразовое горячее питание будет предоставлено только при сдаче обязательных экзаменов — математика и русский язык», — озвучили на заседании комиссии.
Вопрос о возможности предоставления питания при сдаче других экзаменов также поднимался на заседании. Один из членов комиссии поинтересовался, есть ли возможность реализовать такую задумку. На это ему ответили, что законодательство этого не предусматривает. Парламентарию предложили оформить свое предложение письменно для рассмотрения в следующем году.
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