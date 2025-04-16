«Это явно видно»: Паслер недоволен уборкой в Екатеринбурге

Екатеринбургу требуется уборка, считает врио свердловского губернатора Денис Паслер. Оценку состоянию улиц глава региона дал, отвечая на вопрос URA.RU в ходе пресс-конференции.
«Мне кажется, это [беспорядок] явно заметен нам всем, въезжающим. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку. Сказать, что ничего не делается, нельзя. Я тоже вижу, что люди стараются», — сказал Паслер.
Он подчеркнул, что уборка — это прямая ответственность и задача администрации. «Важно, чтобы глаза еще не замылились, чтобы они цеплялись, понимаете: тут грязь, тут свет не горит, тут столб не стоит. Это такая хозяйственная большая ежедневная работа», — добавил Паслер.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обрушился с критикой на глав районов за плохую уборку на улицах. Он поручил исправить ситуацию к майским праздникам.
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