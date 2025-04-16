«Это явно видно»: Паслер недоволен уборкой в Екатеринбурге

Врио свердловского губернатора Паслер: в Екатеринбурге нужно провести уборку
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Дениса Паслера, администрации Екатеринбурга нужно провести большую уборку в городе
По мнению Дениса Паслера, администрации Екатеринбурга нужно провести большую уборку в городе Фото:
новость из сюжета
Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ

Екатеринбургу требуется уборка, считает врио свердловского губернатора Денис Паслер. Оценку состоянию улиц глава региона дал, отвечая на вопрос URA.RU в ходе пресс-конференции.

«Мне кажется, это [беспорядок] явно заметен нам всем, въезжающим. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку. Сказать, что ничего не делается, нельзя. Я тоже вижу, что люди стараются», — сказал Паслер.

Он подчеркнул, что уборка — это прямая ответственность и задача администрации. «Важно, чтобы глаза еще не замылились, чтобы они цеплялись, понимаете: тут грязь, тут свет не горит, тут столб не стоит. Это такая хозяйственная большая ежедневная работа», — добавил Паслер.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обрушился с критикой на глав районов за плохую уборку на улицах. Он поручил исправить ситуацию к майским праздникам.

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Екатеринбургу требуется уборка, считает врио свердловского губернатора Денис Паслер. Оценку состоянию улиц глава региона дал, отвечая на вопрос URA.RU в ходе пресс-конференции. «Мне кажется, это [беспорядок] явно заметен нам всем, въезжающим. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку. Сказать, что ничего не делается, нельзя. Я тоже вижу, что люди стараются», — сказал Паслер. Он подчеркнул, что уборка — это прямая ответственность и задача администрации. «Важно, чтобы глаза еще не замылились, чтобы они цеплялись, понимаете: тут грязь, тут свет не горит, тут столб не стоит. Это такая хозяйственная большая ежедневная работа», — добавил Паслер. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обрушился с критикой на глав районов за плохую уборку на улицах. Он поручил исправить ситуацию к майским праздникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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