США выводят военные силы из Сирии

Американские вооруженные силы начали вывод своих спецподразделений с базы у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Об этом сообщают местные СМИ.
Колонна с военнослужащими США покинула объект и направилась в Иракский Курдистан, где расположена еще одна американская база. Согласно информации Sky News Arabia, вывод войск с базы в Конико является частью более широкого процесса. Командование США в Сирии начало перегруппировку своих сил, что свидетельствует о возможных изменениях в политике США на Ближнем Востоке.
На территории Сирии с 2015 по 2018 год было создано несколько американских военных баз и аванпостов, преимущественно в регионах, контролируемых курдами. Недавно было подписано соглашение между лидерами курдов и новой администрацией Сирии о переходе контроля над такими объектами под власть Дамаска, что могло повлиять на решение США об эвакуации своих сил.
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