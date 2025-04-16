США выводят военные силы из Сирии

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ВС США начали выходить с базы в в провинции Дейр-эз-Зор
ВС США начали выходить с базы в в провинции Дейр-эз-Зор Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Американские вооруженные силы начали вывод своих спецподразделений с базы у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Об этом сообщают местные СМИ. 

Колонна с военнослужащими США покинула объект и направилась в Иракский Курдистан, где расположена еще одна американская база. Согласно информации Sky News Arabia, вывод войск с базы в Конико является частью более широкого процесса. Командование США в Сирии начало перегруппировку своих сил, что свидетельствует о возможных изменениях в политике США на Ближнем Востоке. 

На территории Сирии с 2015 по 2018 год было создано несколько американских военных баз и аванпостов, преимущественно в регионах, контролируемых курдами. Недавно было подписано соглашение между лидерами курдов и новой администрацией Сирии о переходе контроля над такими объектами под власть Дамаска, что могло повлиять на решение США об эвакуации своих сил.

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Американские вооруженные силы начали вывод своих спецподразделений с базы у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Об этом сообщают местные СМИ.  Колонна с военнослужащими США покинула объект и направилась в Иракский Курдистан, где расположена еще одна американская база. Согласно информации Sky News Arabia, вывод войск с базы в Конико является частью более широкого процесса. Командование США в Сирии начало перегруппировку своих сил, что свидетельствует о возможных изменениях в политике США на Ближнем Востоке.  На территории Сирии с 2015 по 2018 год было создано несколько американских военных баз и аванпостов, преимущественно в регионах, контролируемых курдами. Недавно было подписано соглашение между лидерами курдов и новой администрацией Сирии о переходе контроля над такими объектами под власть Дамаска, что могло повлиять на решение США об эвакуации своих сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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