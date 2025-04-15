На Ушаковской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП. Предварительно, двое человек пострадали. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«При мне приехали пожарные, начали разбирать Фокус, водитель дышал. Потом приехала скорая, было не похоже что они вытаскивали труп, делали все очень аккуратно. Помню, что у него была пробита голова в височной области. Я думаю водитель выжил после аварии, но вопрос выживет ли, смогут ли откачать», — рассказывает очевидец URA.RU о состоянии водителя Форда.
По словам остальных очевидцев, инцидент произошел на пересечении Ушаковской набережной и набережной Черной речки. Автомобиль марки BMW, двигавшийся на большой скорости, столкнулся с белой легковушкой, после чего вылетел на встречную полосу, что привело к дополнительным столкновениям. В результате аварии пострадали от трех до пяти автомобилей.
На место происшествия были немедленно направлены оперативные службы, включая скорую помощь и полицию. Уточняется информация о пострадавших.
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