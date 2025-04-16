Челябинская область делает ставку на креатив: Текслер анонсировал масштабный форум и поддержку бизнеса

Челябинская область активно развивает креативные индустрии, видя в них мощный драйвер экономического роста. Губернатор Алексей Текслер анонсировал проведение в регионе сразу двух масштабных мероприятий: форума «Российская креативная неделя — Урал», запланированного 13-14 мая в Челябинске, и второй «Парижской недели моды». Подобные мероприятия нацелены на развитие креативного потенциала и патриотическое воспитание молодежи, отметил Текслер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению креативного форума.
«Экономический потенциал креативных индустрий высок. Это одно из самых динамично развивающихся направлений для экономики нашей страны. И все, что мы делаем в сфере креативных индустрий, должно быть направлено на патриотическое воспитание молодежи, чувство гордости всех жителей нашей страны за Россию. А это неисчерпаемый творческий потенциал. Сегодня мы являемся активными участниками процесса формирования новой отрасли экономики. Дискуссия предстоит и в практическом плане большая», — заявил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что в области многое делается для формирования благоприятных условий развития креативного бизнеса, в том числе в рамках реализации федерального закона о креативных индустриях. А в структуре Минэкономразвития региона создано подразделение, которое будет заниматься развитием этой сферы и ведением реестра субъектов креативных индустрий.
Одно из ключевых направлений — создание инфраструктуры для творческого предпринимательства. В Челябинске активно развивается креативный кластер «Свобода-2», получивший статус федерального. В Магнитогорске открыт арт-квартал «Притяжение», а на базе Челябинского госуниверситета — кампус «Школы 21» от «Сбера», которая будет активно работать с IT-отраслью и другими направлениями.
В рамках форума «Российская креативная неделя — Урал» будут обсуждаться меры поддержки креативного бизнеса. И, по словам губернатора, месяц назад были запущены региональные адресные меры поддержки креативных предпринимателей. Теперь бизнес сможет получить помощь в оплате организационных взносов, логистических расходов и в организации рекламных кампаний.
Губернатор также анонсировал проведение второй «Парижской недели моды» в селе Париж Нагайбакского района. Она состоится 31 мая. «Парижская неделя моды» стала новой красивой традицией, с которой мы начинаем лето,» — подчеркнул Текслер. В рамках недели моды также пройдет Парижский полумарафон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!