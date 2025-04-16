Паслер поддержал жесткие ограничения для самокатчиков в Екатеринбурге

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Около 17 тысяч самокатов выставят в Екатеринбурге
Около 17 тысяч самокатов выставят в Екатеринбурге Фото:
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Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ

Если самокатчики и сервисы кикшеринга представляют опасность для жителей Екатеринбурга, то необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на встрече с главными редакторами областных СМИ.

«Мое личное мнение: если есть опасность для детей, для пешеходов, если происходят ДТП в местах, где горожане любят гулять, надо принимать максимально жесткие меры», — сказал губернатор. На возможные риски для здоровья горожан Паслер пообещал реагировать резко.

При этом он отметил, что полностью убирать самокаты не стоит. «Сказать, что полностью их убрать, ну, наверное, это и не надо», — подчеркнул глава региона, отметив, что уточнит позицию по самокатам у мэра Алексея Орлова.

В планах мэрии к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.

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Если самокатчики и сервисы кикшеринга представляют опасность для жителей Екатеринбурга, то необходимо принимать жесткие меры. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на встрече с главными редакторами областных СМИ. «Мое личное мнение: если есть опасность для детей, для пешеходов, если происходят ДТП в местах, где горожане любят гулять, надо принимать максимально жесткие меры», — сказал губернатор. На возможные риски для здоровья горожан Паслер пообещал реагировать резко. При этом он отметил, что полностью убирать самокаты не стоит. «Сказать, что полностью их убрать, ну, наверное, это и не надо», — подчеркнул глава региона, отметив, что уточнит позицию по самокатам у мэра Алексея Орлова. В планах мэрии к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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