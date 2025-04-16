Более 50 сотрудников «Курганмашзавода» сдадут кровь в преддверии национального Дня донора, который пройдет 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В сдаче крови примут участие более 50 заводчан. Первый десант из 13 работников Курганмашзавода высадился у областной станции переливания крови в понедельник. Семь человек сдавали кровь впервые. Двое уже носят звание „Почетный донор России“, у остальных за плечами более 10 донаций», — сообщается в соцсетях КМЗ,
Одним из опытных доноров на предприятии является Андрей Б. из IT-службы. Он сдает кровь регулярно. На его счету уже 56 донаций. «Мне важно, что моя кровь станет чьим-то шансом на жизнь, сделает счастливыми близких нуждающегося человека», — отметил работник.
Помощь в организации донорской недели оказывают ребята из Союза молодежи КМЗ. Они также уже сдали кровь. Всего за пять дней заводчане пополнят областной банк крови на 20 литров.
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