Десятки работников «Курганмашзавода» сдадут кровь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заводчане КМЗ активно принимают участие в сдаче крови
Заводчане КМЗ активно принимают участие в сдаче крови Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Более 50 сотрудников «Курганмашзавода» сдадут кровь в преддверии национального Дня донора, который пройдет 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В сдаче крови примут участие более 50 заводчан. Первый десант из 13 работников Курганмашзавода высадился у областной станции переливания крови в понедельник. Семь человек сдавали кровь впервые. Двое уже носят звание „Почетный донор России“, у остальных за плечами более 10 донаций», — сообщается в соцсетях КМЗ,

Одним из опытных доноров на предприятии является Андрей Б. из IT-службы. Он сдает кровь регулярно. На его счету уже 56 донаций. «Мне важно, что моя кровь станет чьим-то шансом на жизнь, сделает счастливыми близких нуждающегося человека», — отметил работник. 

Помощь в организации донорской недели оказывают ребята из Союза молодежи КМЗ. Они также уже сдали кровь. Всего за пять дней заводчане пополнят областной банк крови на 20 литров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 50 сотрудников «Курганмашзавода» сдадут кровь в преддверии национального Дня донора, который пройдет 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В сдаче крови примут участие более 50 заводчан. Первый десант из 13 работников Курганмашзавода высадился у областной станции переливания крови в понедельник. Семь человек сдавали кровь впервые. Двое уже носят звание „Почетный донор России“, у остальных за плечами более 10 донаций», — сообщается в соцсетях КМЗ, Одним из опытных доноров на предприятии является Андрей Б. из IT-службы. Он сдает кровь регулярно. На его счету уже 56 донаций. «Мне важно, что моя кровь станет чьим-то шансом на жизнь, сделает счастливыми близких нуждающегося человека», — отметил работник.  Помощь в организации донорской недели оказывают ребята из Союза молодежи КМЗ. Они также уже сдали кровь. Всего за пять дней заводчане пополнят областной банк крови на 20 литров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...