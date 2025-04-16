В курортном челябинском городе строят новый ЖК комфорт-класса. Фото

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Новый дом в ЖК в Миассе возведут в третьем квартал 2025 года
Новый дом в ЖК в Миассе возведут в третьем квартал 2025 года Фото:

В Миассе Челябинской области возводят новый жилой комплекс комфорт-класса. Застройщик планирует сдать уже второй дом в комплексе — к третьему кварталу 2025 года, первый дом был веден в эксплуатацию в начале этого года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Жилой комплекс по улице Набережной дом 35 „А“ комфорт класса. Застройщик — „Би ай и групп. Второй дом в ЖК планируется ввести в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года“, — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общая жилая площадь нового дома — 799 квадратных метров. Отделка квартир в новом жилом комплексе черновая. Новый дом будет построен на 12 квартир. На придомовой территории будет десять мест для парковки.

Новый ЖК возводят в Миассе Челябинской области
Новый ЖК возводят в Миассе Челябинской области
Фото:

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В Миассе Челябинской области возводят новый жилой комплекс комфорт-класса. Застройщик планирует сдать уже второй дом в комплексе — к третьему кварталу 2025 года, первый дом был веден в эксплуатацию в начале этого года, сообщается на сайте о недвижимости. «Жилой комплекс по улице Набережной дом 35 „А“ комфорт класса. Застройщик — „Би ай и групп. Второй дом в ЖК планируется ввести в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года“, — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Общая жилая площадь нового дома — 799 квадратных метров. Отделка квартир в новом жилом комплексе черновая. Новый дом будет построен на 12 квартир. На придомовой территории будет десять мест для парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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