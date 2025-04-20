Прабабушка взрывала склады, папа жил в оккупации: семейные истории сотрудников URA.RU-Тюмень о войне

Великая Отечественная война оставила ощутимый отпечаток на каждой семье — наши мамы и бабушки провожали на фронт отцов, мужей и сыновей. И ежегодно 9 мая родители рассказывают детям и внукам о подвигах тех лет. В преддверии 80-летия Победы сотрудники тюменской редакции URA.RU также поделились историями своих близких — участников Великой войны.
Редактор тюменской редакции Дарья Сеймовская
В моей семье воевали оба деда — Сеймовский Василий Лаврентиевич и Медников Анатолий Никифорович. Дедушка Толя вернулся домой героем, а второй дедушка, к сожалению, без вести пропал. Мы ничего не знаем о том, как он воевал, никаких писем до нас не доходило. Его могилу удалось отыскать лишь в 80-е годы благодаря поисковому отряду.
Папа часто вспоминал момент, когда отца забирали на фронт. Будучи еще пятилетним малышом, он со всех ног бежал за поездом в слезах и до хрипоты кричал: «Папа!». А тот махал ему, пока состав не превратился в точку на горизонте. Больше они не виделись.
Пару месяцев спустя папа с братьями, сестрами и мамой попал в оккупацию. Это было совершенно жуткое время. Их родной город Новошахтинск, что у границы с Украиной, был захвачен, фашистов расквартировали по домам местных. Папа говорил, что чужая речь звучала, как злая и гавкающая, вдобавок обстановку накалял голод. В наш дом въехал военный летчик из группировки, бомбившей Сталинград: семью выгнали ютиться на кухню, а фашист занял самую большую комнату. Над его кроватью висело полотнище со свастикой, эта красно-черная тряпка пугала папу до одури.
Спустя время маленькая сестра Оля умерла от голода. Немец пытался подкармливать ребятню иностранным мармеладом, но сладости никто не брал: дети, а цену себе знали.
Корреспондент Ангелина Крестьянникова
Мою прабабушку Лалетину Софью Адамовну война застала в возрасте 16-ти лет. Ее старший брат Константин был членом подпольной группы в Минске, а она была связной между подпольщиками и партизанами, которые находились недалеко от деревни.
В 1942 году группировку сдал предатель. Всех подпольщиков немцы жестоко казнили, в том числе и Константина. Его повесили за ноги на площади, так он висел трое суток. Прабабушку успели предупредить о предательстве, она сбежала к партизанам. Позднее выяснилось, что маму и старшую сестру с тремя маленькими детьми тоже убили.
Софья Адамовна была в партизанском отряде Ковпака. Они взрывали немецкие склады с боеприпасами и минировали дороги. Однажды их отряд подорвал большой вражеский эшелон, который шел по направлению к Минску. Когда они стали возвращаться назад, то попали в окружение. Их обстреливали со всех сторон. Боевые друзья прабабушки погибли. Из сорока человек выжили четверо. Партизаны нашли тяжело раненных товарищей среди трупов и перенесли в отряд. А оттуда отправили в госпиталь в Гродно.
До 1947 года прабабушка служила в военном госпитале. Потом она вышла замуж.
Корреспондент Сергей Малышев
Один из героев Великой Отечественной войны из нашей семьи — Коспалов Николай Прохорович. Он ушел на фронт одним из первых в 1941 году и, к сожалению, пропал в боях на Ленинградском фронте. О нем по-прежнему так ничего и неизвестно.
Николай Прохорович — прадедушка моей жены. Так же, как и Ядрышников Феногент Федорович. Он был участником Сталинградской битвы и Орловско-Курской битвы. Однажды, когда Феногент тяжело раненный лежал в лесу, рядом проходил немецкий солдат. Он увидел, что прадедушка жив, но не стал его добивать и просто прошел мимо.
Он мало говорил о войне, не любил вспоминать то страшное время. Каждый год в День Победы он надевал свой самый красивый пиджак с медалями и ехал на центральную площадь города. А потом иногда украдкой плакал. Но так, чтобы никто не видел.
Корреспондент Евгений Галимов
Мой прадед Николай Шилов был фронтовиком. В 1941 году сразу в начале войны дед Николай ушел на фронт и спустя время пропал. И долго не было от него вестей. Потом в 1942-ом его жена, моя прабабушка Шура, выяснила, что он погиб в декабре 1941 года в рамках операции по освобождению от нацистов села Лескен в Северной Осетии. Рядом с его телом нашли большое количество клочков бумаги. Что это было — так и не удалось выяснить. Возможно, прадед пытался написать письмо, но, к сожалению, об этом информации никакой нет.
По данным сервиса «Город Т», свыше 50 тысяч тюменцев погибли во время Великой Отечественной войны. До 10 тысяч уроженцев Тюменской области попали в нацистский плен. На сегодняшний день в регионе проживают 2,5 тысячи ветеранов и вдов солдат Победы, из них 50 человек — участники Великой Отечественной войны.
В этом году в Тюмени спустя три года вновь проведут “Бессмертный полк”. И сотрудники агентства, чьи родственники были участниками войны, также присоединятся к данной акции.
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