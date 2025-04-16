В курганских городах начали создавать новые точки притяжения для туристов

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В Макушино сделают озерный променад, а в Далматово набережную вокруг прудов
В Макушино сделают озерный променад, а в Далматово набережную вокруг прудов Фото:

В Курганской области приступили к масштабным проектам благоустройства в Далматово, Катайске, Шумихе и Макушино. В городах планируют создать парки и набережные, которые станут новыми точками притяжения не только местных жителей, но и туристов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. 

«В Шумихе и Катайске идут подготовительные работы. В Макушино установлено основание под пирс. В Далматово монтируют сваи для смотровой и пешеходной зоны у пруда, укрепляют берега. Будет красиво, вам понравится», — написал в своем telegram-канале Шумков. На эти проекты будет направлено свыше 300 миллионов рублей 

Также глава региона отметил, что еще два масштабных проекта в 2025 году будут реализованы за счет областного бюджета. В Шадринске построят экопарк «Увалы», а Куртамыше — парк «Зазеркалье». 

Ранее URA.RU писало, что проект «Легенды монастырского пруда» был признан лучшим в рамках Всероссийского конкурса, направленного на улучшение комфортной среды в малых городах и исторических населенных пунктах. Также числе других победителей из Курганской области оказались проекты 1Хитрый рынок» в Шумихе, «Катайские агаты» в Катайске и «Озерный променад» в Макушино.

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В Курганской области приступили к масштабным проектам благоустройства в Далматово, Катайске, Шумихе и Макушино. В городах планируют создать парки и набережные, которые станут новыми точками притяжения не только местных жителей, но и туристов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.  «В Шумихе и Катайске идут подготовительные работы. В Макушино установлено основание под пирс. В Далматово монтируют сваи для смотровой и пешеходной зоны у пруда, укрепляют берега. Будет красиво, вам понравится», — написал в своем telegram-канале Шумков. На эти проекты будет направлено свыше 300 миллионов рублей  Также глава региона отметил, что еще два масштабных проекта в 2025 году будут реализованы за счет областного бюджета. В Шадринске построят экопарк «Увалы», а Куртамыше — парк «Зазеркалье».  Ранее URA.RU писало, что проект «Легенды монастырского пруда» был признан лучшим в рамках Всероссийского конкурса, направленного на улучшение комфортной среды в малых городах и исторических населенных пунктах. Также числе других победителей из Курганской области оказались проекты 1Хитрый рынок» в Шумихе, «Катайские агаты» в Катайске и «Озерный променад» в Макушино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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