На курганском озере пройдут заплывы в бронежилетах и «Бессмертный полк» на воде

В Курганской области пройдет спортивный праздник «Наши победы — Великой Победе» на озере Горькое санатория «Сосновая роща» в Звериноголовском округе. В рамках него 19 апреля пройдут заплывы в бронежилетах
«В субботу, 19 апреля, на озере Горькое санатория „Сосновая роща“ пройдет спортивный праздник „Наши победы — Великой Победе“. Начало в 14:00. В программе: заплывы на дистанции от 25 метров до четырех километров, флаг-шоу ансамбля танца „Улыбка“, выступления участников „Клуба силового экстрима“ (заплыв с гирями и в бронежилетах)», — сообщается в telegram-канале правительства региона.
Также будут работать площадки по интересам и водная эстафета. Пройдут мастер-классы по видам плавания и «Бессмертный полк» на воде. Для удобства участников организована возможность принять горячий душ, а также предложены пункты с горячим чаем для согрева. Посетители события также смогут воспользоваться фотозонами для создания ярких воспоминаний об участии в мероприятии.
Праздник состоится при поддержке управления по физической культуре и спорта Курганской области, тюменского центра закаливания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» и региональной федерации зимнего плавания. Также в числе организаторов и инициаторов праздника выступает АО «Курганфармация».
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