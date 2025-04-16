Силовики раскрыли схему афериста, кинувшего жителя ХМАО на 25 килограммов красной икры

Полицейские из ХМАО поймали уроженца Приморского края, кинувшего мужчину из Лянтора на 25 килограммов красной икры. Об этом рассказали в УМВД Югры.
«В ноябре 2021 года злоумышленник, находясь в Новосибирске, опубликовал объявление, содержащее ложные сведения о продаже красной икры рыбы кета с Камчатки. Данное объявление заинтересовало жителя Лянтора, и он заказал у обвиняемого 25 кг икры. Он перевел ему 74 тысячи рублей за товар и доставку, но желаемого так и не получил», — сказано в сообщении.
Обвиняемый признался, что совершил преступление из-за трудного финансового положения. На него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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