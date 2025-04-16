Силовики раскрыли схему афериста, кинувшего жителя ХМАО на 25 килограммов красной икры

Житель ХМАО купил у мошенника 25 килограмм несуществующей икры
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Югорчанин перевел мошеннику 74 тысячи рублей за товар и доставку, но икру так и не получил
Югорчанин перевел мошеннику 74 тысячи рублей за товар и доставку, но икру так и не получил Фото:

Полицейские из ХМАО поймали уроженца Приморского края, кинувшего мужчину из Лянтора на 25 килограммов красной икры. Об этом рассказали в УМВД Югры.

«В ноябре 2021 года злоумышленник, находясь в Новосибирске, опубликовал объявление, содержащее ложные сведения о продаже красной икры рыбы кета с Камчатки. Данное объявление заинтересовало жителя Лянтора, и он заказал у обвиняемого 25 кг икры. Он перевел ему 74 тысячи рублей за товар и доставку, но желаемого так и не получил», — сказано в сообщении.

Обвиняемый признался, что совершил преступление из-за трудного финансового положения. На него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Полицейские из ХМАО поймали уроженца Приморского края, кинувшего мужчину из Лянтора на 25 килограммов красной икры. Об этом рассказали в УМВД Югры. «В ноябре 2021 года злоумышленник, находясь в Новосибирске, опубликовал объявление, содержащее ложные сведения о продаже красной икры рыбы кета с Камчатки. Данное объявление заинтересовало жителя Лянтора, и он заказал у обвиняемого 25 кг икры. Он перевел ему 74 тысячи рублей за товар и доставку, но желаемого так и не получил», — сказано в сообщении. Обвиняемый признался, что совершил преступление из-за трудного финансового положения. На него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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