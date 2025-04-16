Словакия хочет отпраздновать 9 мая и в России, и на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое присутствие в Москве 9 мая и возможное направление делегации на Украину в случае проведения там памятных мероприятий. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с хорватским премьером.
«Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве», — передает РИА Новости слова Фицо.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Москву 9 мая, подчеркнув, что никто не имеет права ему это запрещать. В то же время, глава европейской дипломатии Кая Каллас проинформировала, что Евросоюз ясно дал понять кандидатам на вступление в ЕС, что не одобряет их участие в московском параде 9 мая и сам не собирается участвовать в данном мероприятии.
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