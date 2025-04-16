Словакия хочет отпраздновать 9 мая и в России, и на Украине

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что будет в Москве 9 мая
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Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве
Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое присутствие в Москве 9 мая и возможное направление делегации на Украину в случае проведения там памятных мероприятий. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с хорватским премьером.

«Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве», — передает РИА Новости слова Фицо.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Москву 9 мая, подчеркнув, что никто не имеет права ему это запрещать. В то же время, глава европейской дипломатии Кая Каллас проинформировала, что Евросоюз ясно дал понять кандидатам на вступление в ЕС, что не одобряет их участие в московском параде 9 мая и сам не собирается участвовать в данном мероприятии.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое присутствие в Москве 9 мая и возможное направление делегации на Украину в случае проведения там памятных мероприятий. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с хорватским премьером. «Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве», — передает РИА Новости слова Фицо. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Москву 9 мая, подчеркнув, что никто не имеет права ему это запрещать. В то же время, глава европейской дипломатии Кая Каллас проинформировала, что Евросоюз ясно дал понять кандидатам на вступление в ЕС, что не одобряет их участие в московском параде 9 мая и сам не собирается участвовать в данном мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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