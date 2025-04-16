Путин: подвиг Гагарина объединяет все поколения россиян

Путин вспомнил подвиг Гагарина
Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина, продолжает объединять все поколения россиян. Об этом он сообщил в своем выступлении, подчеркнув значимость вклада отечественных первопроходцев в освоение космоса.
«Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян», — отметил Путин. Трансляция выступления российского лидера шла на телеканале «Россия 24».
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