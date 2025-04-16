Путин: подвиг Гагарина объединяет все поколения россиян

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Путин вспомнил подвиг Гагарина
Путин вспомнил подвиг Гагарина Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина, продолжает объединять все поколения россиян. Об этом он сообщил в своем выступлении, подчеркнув значимость вклада отечественных первопроходцев в освоение космоса.

«Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян», — отметил Путин. Трансляция выступления российского лидера шла на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина, продолжает объединять все поколения россиян. Об этом он сообщил в своем выступлении, подчеркнув значимость вклада отечественных первопроходцев в освоение космоса. «Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян», — отметил Путин. Трансляция выступления российского лидера шла на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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