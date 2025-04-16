За сходки и сбор общака: бывший смотрящий из курганской тюремной лечебницы вернулся в колонию

Ранее судимый житель Курганской области был признан виновным в участии в экстремистской организации. Мужчину, которого следствие считает экс-смотрящим в курганском лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3), заново отправили в колонию за распространение идеологии «АУЕ» (Арестантское уголовное единство — экстремистское движение, запрещенное на территории РФ). Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к системе ФСИН.
«Смотрящий из ЛИУ-3 был признан виновным в распространении воровской идеологии на территории учреждения», — сообщили источники. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Житель города Далматово отбывал срок за вымогательство. Он был смотрящим за отрядом №1 в ЛИУ-3. В августе 2022 года его криминальную ячейку накрыли оперуполномоченные ФСИН вместе с сотрудниками ФСБ. Силовики выяснили, что в ЛИУ-3 существовало движение «АУЕ»*, подсудимый был одним из его участников. У обвиняемого нашли бусы с запретной символикой, тату-машинки и другие запрещенные предметы.
В обязанности смотрящего входил сбор и содержание денег с отряда, доведение информации о понятиях «порядочных зеков». Также он устраивал незаконные азартные игры, собирал чай, сигареты, вещи в общий склад. Несмотря на то, что до зека доносилась информация о запрете деятельности «АУЕ»*, он участвовать в движении не переставал. Свидетели показали, что смотрящий собирал сходки в отряде, где решались вопросы о применении силы к провинившимся с его точки зрения осужденным. Старшим в отряде он оставался вплоть до освобождения в июне 2023 года.
Сам подсудимый в суде заявил, что еще в августе 2022 года отказался от статуса смотрящего. Утверждал, что сотрудники ЛИУ-3 не доносили до него информацию о запрете экстремистского воровского движения до 2023 года. Нарушения дисциплины не были связаны с криминальным экстремизмом. В отряде он помогал решать конфликты и собирать передачи.
Суд признал вину мужчину в распространении воровской идеологии в местах лишения свободы. За участие в запрещенной экстремистской организации он был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Деятельность экстремистских организаций и криминальных движений, таких как «АУЕ»*, продолжает быть серьезной проблемой для системы исправительных учреждений России. Несмотря на строгие меры контроля и законодательные запреты, такие группировки умудряются найти способы для распространения своих идеологий внутри колоний, что подтверждается регулярными арестами и судебными процессами, как, например, в случае с экс-смотрящим из ЛИУ-3 в Курганской области.
*АУЕ» (Арестантское уголовное единство — криминальное экстремистское движение, запрещенное на территории РФ).
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