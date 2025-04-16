16 апреля 2025

За сходки и сбор общака: бывший смотрящий из курганской тюремной лечебницы вернулся в колонию

Смотрящий из курганской ЛИУ-3 получил новый срок за пропаганду воровских понятий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотрящего из тюремной лечебницы отправили вновь за решетку
Смотрящего из тюремной лечебницы отправили вновь за решетку Фото:
новость из сюжета
Скандалы и проблемы в системе курганского УФСИН

Ранее судимый житель Курганской области был признан виновным в участии в экстремистской организации. Мужчину, которого следствие считает экс-смотрящим в курганском лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3), заново отправили в колонию за распространение идеологии «АУЕ» (Арестантское уголовное единство — экстремистское движение, запрещенное на территории РФ). Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к системе ФСИН.

«Смотрящий из ЛИУ-3 был признан виновным в распространении воровской идеологии на территории учреждения», — сообщили источники. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Житель города Далматово отбывал срок за вымогательство. Он был смотрящим за отрядом №1 в ЛИУ-3. В августе 2022 года его криминальную ячейку накрыли оперуполномоченные ФСИН вместе с сотрудниками ФСБ. Силовики выяснили, что в ЛИУ-3 существовало движение «АУЕ»*, подсудимый был одним из его участников. У обвиняемого нашли бусы с запретной символикой, тату-машинки и другие запрещенные предметы.

В обязанности смотрящего входил сбор и содержание денег с отряда, доведение информации о понятиях «порядочных зеков». Также он устраивал незаконные азартные игры, собирал чай, сигареты, вещи в общий склад. Несмотря на то, что до зека доносилась информация о запрете деятельности «АУЕ»*, он участвовать в движении не переставал. Свидетели показали, что смотрящий собирал сходки в отряде, где решались вопросы о применении силы к провинившимся с его точки зрения осужденным. Старшим в отряде он оставался вплоть до освобождения в июне 2023 года.

Сам подсудимый в суде заявил, что еще в августе 2022 года отказался от статуса смотрящего. Утверждал, что сотрудники ЛИУ-3 не доносили до него информацию о запрете экстремистского воровского движения до 2023 года. Нарушения дисциплины не были связаны с криминальным экстремизмом. В отряде он помогал решать конфликты и собирать передачи.

Суд признал вину мужчину в распространении воровской идеологии в местах лишения свободы. За участие в запрещенной экстремистской организации он был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Деятельность экстремистских организаций и криминальных движений, таких как «АУЕ»*, продолжает быть серьезной проблемой для системы исправительных учреждений России. Несмотря на строгие меры контроля и законодательные запреты, такие группировки умудряются найти способы для распространения своих идеологий внутри колоний, что подтверждается регулярными арестами и судебными процессами, как, например, в случае с экс-смотрящим из ЛИУ-3 в Курганской области.

*АУЕ» (Арестантское уголовное единство — криминальное экстремистское движение, запрещенное на территории РФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранее судимый житель Курганской области был признан виновным в участии в экстремистской организации. Мужчину, которого следствие считает экс-смотрящим в курганском лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3), заново отправили в колонию за распространение идеологии «АУЕ» (Арестантское уголовное единство — экстремистское движение, запрещенное на территории РФ). Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к системе ФСИН. «Смотрящий из ЛИУ-3 был признан виновным в распространении воровской идеологии на территории учреждения», — сообщили источники. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима. Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Житель города Далматово отбывал срок за вымогательство. Он был смотрящим за отрядом №1 в ЛИУ-3. В августе 2022 года его криминальную ячейку накрыли оперуполномоченные ФСИН вместе с сотрудниками ФСБ. Силовики выяснили, что в ЛИУ-3 существовало движение «АУЕ»*, подсудимый был одним из его участников. У обвиняемого нашли бусы с запретной символикой, тату-машинки и другие запрещенные предметы. В обязанности смотрящего входил сбор и содержание денег с отряда, доведение информации о понятиях «порядочных зеков». Также он устраивал незаконные азартные игры, собирал чай, сигареты, вещи в общий склад. Несмотря на то, что до зека доносилась информация о запрете деятельности «АУЕ»*, он участвовать в движении не переставал. Свидетели показали, что смотрящий собирал сходки в отряде, где решались вопросы о применении силы к провинившимся с его точки зрения осужденным. Старшим в отряде он оставался вплоть до освобождения в июне 2023 года. Сам подсудимый в суде заявил, что еще в августе 2022 года отказался от статуса смотрящего. Утверждал, что сотрудники ЛИУ-3 не доносили до него информацию о запрете экстремистского воровского движения до 2023 года. Нарушения дисциплины не были связаны с криминальным экстремизмом. В отряде он помогал решать конфликты и собирать передачи. Суд признал вину мужчину в распространении воровской идеологии в местах лишения свободы. За участие в запрещенной экстремистской организации он был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Деятельность экстремистских организаций и криминальных движений, таких как «АУЕ»*, продолжает быть серьезной проблемой для системы исправительных учреждений России. Несмотря на строгие меры контроля и законодательные запреты, такие группировки умудряются найти способы для распространения своих идеологий внутри колоний, что подтверждается регулярными арестами и судебными процессами, как, например, в случае с экс-смотрящим из ЛИУ-3 в Курганской области. *АУЕ» (Арестантское уголовное единство — криминальное экстремистское движение, запрещенное на территории РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...