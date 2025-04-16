Захарова рассказала о подвиге деда Зеленского

Захарова: дед Зеленского прошел войну в составе красной армии
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Мария Захарова назвала деда Зеленского героем красной армии
Мария Захарова назвала деда Зеленского героем красной армии Фото:

Дед главы Украины Владимира Зеленского, Семен Зеленский, прошел всю Великую Отечественную войну в составе Красной армии, участвуя в освобождении Европы от нацизма. Он дошел до Берлина, внеся свой вклад в общую победу над нацизмом, что является частью исторической памяти России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дед Владимира Зеленского — Семен Иванович прошёл всю войну в рядах Красной Армии, сражался за освобождение Европы от нацизма, дошел до Берлина», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Она подмечает, что внук ветерана выбрал иной путь — поддержку неонацистских маршей, искажение истории и запросы на поставки оружия.

Мария Захарова называла абсурдом планы Зеленского пригласить чиновников ЕС в Киев 9 мая. Она расценила инициативу главы Украины как неуважение к памяти своего деда.

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Дед главы Украины Владимира Зеленского, Семен Зеленский, прошел всю Великую Отечественную войну в составе Красной армии, участвуя в освобождении Европы от нацизма. Он дошел до Берлина, внеся свой вклад в общую победу над нацизмом, что является частью исторической памяти России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Дед Владимира Зеленского — Семен Иванович прошёл всю войну в рядах Красной Армии, сражался за освобождение Европы от нацизма, дошел до Берлина», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Она подмечает, что внук ветерана выбрал иной путь — поддержку неонацистских маршей, искажение истории и запросы на поставки оружия. Мария Захарова называла абсурдом планы Зеленского пригласить чиновников ЕС в Киев 9 мая. Она расценила инициативу главы Украины как неуважение к памяти своего деда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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