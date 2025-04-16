Дед главы Украины Владимира Зеленского, Семен Зеленский, прошел всю Великую Отечественную войну в составе Красной армии, участвуя в освобождении Европы от нацизма. Он дошел до Берлина, внеся свой вклад в общую победу над нацизмом, что является частью исторической памяти России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Дед Владимира Зеленского — Семен Иванович прошёл всю войну в рядах Красной Армии, сражался за освобождение Европы от нацизма, дошел до Берлина», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Она подмечает, что внук ветерана выбрал иной путь — поддержку неонацистских маршей, искажение истории и запросы на поставки оружия.
Мария Захарова называла абсурдом планы Зеленского пригласить чиновников ЕС в Киев 9 мая. Она расценила инициативу главы Украины как неуважение к памяти своего деда.
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