Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, несмотря на значительное внешнее давление. Об этом сообщил сам сербский глава.
«Мне кажется, что мне небо обрушат на голову от давления <...> Еще восемь месяцев назад я заявил о своей поездке в Москву <...> Я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову», — сказал Александр Вучич в обращении к гражданам. Его слова передает РИА Новости.
Президент также подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. Он напомнил, что Сербия всегда стремилась поддерживать отношения с Россией, в том числе обсуждая важные вопросы, такие как поставки газа и сотрудничество в энергетической сфере.
Ранее стало известно, что Евросоюз не приветствует визиты стран-участниц в Москву на парад 9 Мая. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Отмечалось, что в торжестве должны принять участие подразделения сербской армии.
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