Вучич приедет в Москву 9 Мая, несмотря на давление Евросоюза

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Вучич заявил, что готов поехать в Москву несмотря на давление
Вучич заявил, что готов поехать в Москву несмотря на давление Фото:

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, несмотря на значительное внешнее давление. Об этом сообщил сам сербский глава.

«Мне кажется, что мне небо обрушат на голову от давления <...> Еще восемь месяцев назад я заявил о своей поездке в Москву <...> Я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову», — сказал Александр Вучич в обращении к гражданам. Его слова передает РИА Новости.

Президент также подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. Он напомнил, что Сербия всегда стремилась поддерживать отношения с Россией, в том числе обсуждая важные вопросы, такие как поставки газа и сотрудничество в энергетической сфере. 

Ранее стало известно, что Евросоюз не приветствует визиты стран-участниц в Москву на парад 9 Мая. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Отмечалось, что в торжестве должны принять участие подразделения сербской армии.

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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, несмотря на значительное внешнее давление. Об этом сообщил сам сербский глава. «Мне кажется, что мне небо обрушат на голову от давления <...> Еще восемь месяцев назад я заявил о своей поездке в Москву <...> Я свое решение до данного момента не поменял, готов, чтобы мне небо обрушилось на голову», — сказал Александр Вучич в обращении к гражданам. Его слова передает РИА Новости. Президент также подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. Он напомнил, что Сербия всегда стремилась поддерживать отношения с Россией, в том числе обсуждая важные вопросы, такие как поставки газа и сотрудничество в энергетической сфере.  Ранее стало известно, что Евросоюз не приветствует визиты стран-участниц в Москву на парад 9 Мая. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Отмечалось, что в торжестве должны принять участие подразделения сербской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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