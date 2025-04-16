Паслер дал передышку свердловской элите, но намекнул: уже присматривает новых министров

Врио губернатора Паслер готов звать в свердловский кабмин людей с заводов

16 апреля 2025 в 23:30 Размер текста - 17 +

Этого никто не ожидал, но Денис Паслер показывает себя более открытым, чем прежний губернатор Фото: Илья Московец © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер сделал то, чего в последние годы избегал его предшественник Евгений Куйвашев, — вышел к журналистам. И целых 2,5 часа отвечал на их вопросы. Паслер хоть и искусно лавировал, стало, например, понятно, что масштабной смены элиты в регионе не будет (во всяком случае пока), но у нее есть повод расстроиться: достойных кресла премьера в составе кабмина новый шеф не видит. А еще журналист URA.RU услышал намек, где Паслер будет хантить новых госслужащих. Его встречу с редакторами СМИ готовили всего неделю. Вице-губернатор Олег Чемезов, курировавший информблок правительства, на днях инструктировал: никаких заготовленных вопросов, все максимально честно и открыто. В резиденции уверяют, что такая встреча — желание и окружения Паслера, и его самого. Что неожиданно — ведь местной журналистской тусовке Паслер, работая премьером (2012—2016 годы), запомнился тем, что на СМИ внимание особо не обращал. Олег Чемезов был единственным из членов правительства, кто присутствовал в зале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ему было важно сейчас познакомиться, понять, как на регион и его проблемы смотрит медиасообщество», — говорит знакомый чиновник. Про «познакомиться». Паслер действительно почти никого из присутствующих не знал или не помнил. Разве что Максима Путинцева (экс-главред закрытого после начала СВО филиала «Эха Москвы», а сейчас представитель «Радио СИ»), директора ГТРК «Урал» Ирину Щукину («Рад, что вы до сих пор на своем посту»), Элеонору Расулову, управляющую свердловскими госканалами — «Четвертым» и ОТВ. И конечно, Александра Левина — экс-главу губернаторской администрации времен Эдуарда Росселя, председателя областного Союза журналистов. К нему Паслер по ходу дискуссии обращался неоднократно, демонстрируя пиетет. Телеграмеров (точнее, тех, кто находит в себе смелость вести неанонимные блоги) в зале не было. Неизвестно, обиделись ли они так же, как десяток главредов муниципальных газет, не получивших приглашение от ДИПа, и несколько городских медиаменеджеров. Интересно, что модерировал разговор сам Паслер, а не кто-то из пресс-службы. Денис Паслер управлял беседой самостоятельно — такого никогда не было Фото: департамент информполитики региона Начали с вопроса URA.RU — про отставки в правительстве. Будут ли они? «Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — ответил Паслер, заочно вселяя в членов кабмина уверенность, что даст поработать им хотя бы до осени. К тому же врио обозначил, что будет оценивать эффективность каждого чиновника, и если она будет устраивать — продление контракта. То есть шанс, видимо, есть у каждого. Автор этого материала также поинтересовался, кого же сменит Игнат Петухов, работавший у Паслера в Оренбуржье замом и уже переехавший в Екатеринбург. Интригу, широко обсуждаемую истеблишментом, Паслер не убил, пообещав принять официальное решение через неделю-две. С Куйвашевым Паслер общался по приезду в Екатеринбург и чего-то особенного, по его словам, на этой встрече не было — обсуждали текущие темы, всплывавшие в том числе в вопросах редакторов 16 апреля. Куда устроится Куйвашев, Паслер не знает (или просто не хочет говорить). Детали беседы с Евгением Куйвашевым Денис Паслер не раскрыл Фото: Илья Московец © URA.RU Более фактурным был его ответ на вопрос про премьера. У Паслера спросили, не хочет ли он вернуть должность председателя правительства, которую он занимал в 2012—2016 годах и которую Куйвашев ликвидировал, как раз избавляясь от амбициозного Паслера. «А вы сами как считаете [будет лучше или хуже]?» — отпасовал Паслер представителю JustMedia. Внятного ответа он не получил. «При вас, Денис Владимирович, после заседаний правительства были брифинги. Это было бы неплохо вернуть», — ввернула дама из «Нового дня». Паслера эта идея особо не зацепила. И он продолжил: «Скорее всего, это вопрос личности, людей, которые работают, с одной стороны. С другой стороны, не может из-за одного человека система работать хуже, так не должно быть». «У меня есть свое, безусловно, мнение. Но мне интересно ваше», — жаждал дискуссии Паслер. Не найдя отклика, он предложил высказаться «Александру Юрьевичу». Левину. «Мое личное мнение, что губернатор и председатель правительства — это два человека», — поделился тот. Алексея Воробьева Денис Паслер очень уважает (фото от 2014 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Вот, мудрый Александр Юрьевич… Вы знаете, если бы я нашел такого человека, как Алексей Петрович Воробьев (глава правительства Свердловской области в 1996—2007 годах — прим. ред.), у меня бы не было сомнений в том, что должно быть две должности. Я точно не говорю о том, что в Свердловской области нет людей, руководителей такого калибра и масштаба. <…> Но роль личности людей, масштаб имеет значение. Для всего нужно время. Это же большая работа — подготовить специалиста, который мог бы завтра-послезавтра возглавить министерство, правительство или предприятие», — сказал Паслер. И вспомнил, как ездил вчера на оптико-механический завод. «Там директор, который только-только пришел, когда я еще работал в правительстве. За эти годы очень сильно вырос — как руководитель, личность и фигура, которая ведет предприятие. Это два абсолютно разных человека — в лучшую сторону. И есть ли в области люди, способные руководить правительством? Безусловно», — отметил Паслер. Тут же последовала просьба уточнить: получается, ищите людей в команду на заводах? «Конечно, я, знакомясь с предприятиями, вижу каких-то людей, вижу потенциал. И почему бы нет? Но [надо учитывать, что] и на предприятиях много ответственных задач. Кого-то можно, а кого-то и нельзя позвать», — объяснил Паслер. Встреча шла два с половиной часа — такого никто не ожидал Фото: департамент информполитики региона В своем telegram-канале он насчитал 35 заданных вопросов. Более подробно с ответами на них (в основном очень обтекаемыми) можно ознакомиться в другом материале URA.RU. Паслер заранее просил скидку — то есть не требовать от него каких-то специальных знаний, ведь он только погружается. И, понимая, что просьба не будет услышана, позвал Чемезова — чтобы помогал с матчастью. Тоже показательно: ведь есть координирующий работу министерств Алексей Шмыков, первый замгубернатора. Говорят, влияние Чемезова на Паслера сейчас сопоставимо с влиянием Татьяны Савиновой, замгубернатора-министра здравоохранения, эффективно работавшей с Паслером в Оренбуржье. Завершая разговор, Паслер анонсировал, что такие встречи будут и впредь. И очевидно, что от своих собеседников с диктофонами он ждет большей обратной связи, идей. А также знания некоторых основ государственного устройства. Сразу нескольких человек, решивших порассуждать (или попросить — как случае с муниципалами) о проектах и стройках, он подловил на том, что в действительности этих планов в бюджете нет. И говорить, соответственно, не о чем. Покидал встречу Паслер не один — с Александром Левиным. В это же время из-за угла появилась директор ДИП Юлия Хусаинова, занимавшая при Евгении Куйвашеве более видные места. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер сделал то, чего в последние годы избегал его предшественник Евгений Куйвашев, — вышел к журналистам. И целых 2,5 часа отвечал на их вопросы. Паслер хоть и искусно лавировал, стало, например, понятно, что масштабной смены элиты в регионе не будет (во всяком случае пока), но у нее есть повод расстроиться: достойных кресла премьера в составе кабмина новый шеф не видит. А еще журналист URA.RU услышал намек, где Паслер будет хантить новых госслужащих. Его встречу с редакторами СМИ готовили всего неделю. Вице-губернатор Олег Чемезов, курировавший информблок правительства, на днях инструктировал: никаких заготовленных вопросов, все максимально честно и открыто. В резиденции уверяют, что такая встреча — желание и окружения Паслера, и его самого. Что неожиданно — ведь местной журналистской тусовке Паслер, работая премьером (2012—2016 годы), запомнился тем, что на СМИ внимание особо не обращал. «Ему было важно сейчас познакомиться, понять, как на регион и его проблемы смотрит медиасообщество», — говорит знакомый чиновник. Про «познакомиться». Паслер действительно почти никого из присутствующих не знал или не помнил. Разве что Максима Путинцева (экс-главред закрытого после начала СВО филиала «Эха Москвы», а сейчас представитель «Радио СИ»), директора ГТРК «Урал» Ирину Щукину («Рад, что вы до сих пор на своем посту»), Элеонору Расулову, управляющую свердловскими госканалами — «Четвертым» и ОТВ. И конечно, Александра Левина — экс-главу губернаторской администрации времен Эдуарда Росселя, председателя областного Союза журналистов. К нему Паслер по ходу дискуссии обращался неоднократно, демонстрируя пиетет. Телеграмеров (точнее, тех, кто находит в себе смелость вести неанонимные блоги) в зале не было. Неизвестно, обиделись ли они так же, как десяток главредов муниципальных газет, не получивших приглашение от ДИПа, и несколько городских медиаменеджеров. Интересно, что модерировал разговор сам Паслер, а не кто-то из пресс-службы. Начали с вопроса URA.RU — про отставки в правительстве. Будут ли они? «Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — ответил Паслер, заочно вселяя в членов кабмина уверенность, что даст поработать им хотя бы до осени. К тому же врио обозначил, что будет оценивать эффективность каждого чиновника, и если она будет устраивать — продление контракта. То есть шанс, видимо, есть у каждого. Автор этого материала также поинтересовался, кого же сменит Игнат Петухов, работавший у Паслера в Оренбуржье замом и уже переехавший в Екатеринбург. Интригу, широко обсуждаемую истеблишментом, Паслер не убил, пообещав принять официальное решение через неделю-две. С Куйвашевым Паслер общался по приезду в Екатеринбург и чего-то особенного, по его словам, на этой встрече не было — обсуждали текущие темы, всплывавшие в том числе в вопросах редакторов 16 апреля. Куда устроится Куйвашев, Паслер не знает (или просто не хочет говорить). Более фактурным был его ответ на вопрос про премьера. У Паслера спросили, не хочет ли он вернуть должность председателя правительства, которую он занимал в 2012—2016 годах и которую Куйвашев ликвидировал, как раз избавляясь от амбициозного Паслера. «А вы сами как считаете [будет лучше или хуже]?» — отпасовал Паслер представителю JustMedia. Внятного ответа он не получил. «При вас, Денис Владимирович, после заседаний правительства были брифинги. Это было бы неплохо вернуть», — ввернула дама из «Нового дня». Паслера эта идея особо не зацепила. И он продолжил: «Скорее всего, это вопрос личности, людей, которые работают, с одной стороны. С другой стороны, не может из-за одного человека система работать хуже, так не должно быть». «У меня есть свое, безусловно, мнение. Но мне интересно ваше», — жаждал дискуссии Паслер. Не найдя отклика, он предложил высказаться «Александру Юрьевичу». Левину. «Мое личное мнение, что губернатор и председатель правительства — это два человека», — поделился тот. «Вот, мудрый Александр Юрьевич… Вы знаете, если бы я нашел такого человека, как Алексей Петрович Воробьев (глава правительства Свердловской области в 1996—2007 годах — прим. ред.), у меня бы не было сомнений в том, что должно быть две должности. Я точно не говорю о том, что в Свердловской области нет людей, руководителей такого калибра и масштаба. <…> Но роль личности людей, масштаб имеет значение. Для всего нужно время. Это же большая работа — подготовить специалиста, который мог бы завтра-послезавтра возглавить министерство, правительство или предприятие», — сказал Паслер. И вспомнил, как ездил вчера на оптико-механический завод. «Там директор, который только-только пришел, когда я еще работал в правительстве. За эти годы очень сильно вырос — как руководитель, личность и фигура, которая ведет предприятие. Это два абсолютно разных человека — в лучшую сторону. И есть ли в области люди, способные руководить правительством? Безусловно», — отметил Паслер. Тут же последовала просьба уточнить: получается, ищите людей в команду на заводах? «Конечно, я, знакомясь с предприятиями, вижу каких-то людей, вижу потенциал. И почему бы нет? Но [надо учитывать, что] и на предприятиях много ответственных задач. Кого-то можно, а кого-то и нельзя позвать», — объяснил Паслер. В своем telegram-канале он насчитал 35 заданных вопросов. Более подробно с ответами на них (в основном очень обтекаемыми) можно ознакомиться в другом материале URA.RU. Паслер заранее просил скидку — то есть не требовать от него каких-то специальных знаний, ведь он только погружается. И, понимая, что просьба не будет услышана, позвал Чемезова — чтобы помогал с матчастью. Тоже показательно: ведь есть координирующий работу министерств Алексей Шмыков, первый замгубернатора. Говорят, влияние Чемезова на Паслера сейчас сопоставимо с влиянием Татьяны Савиновой, замгубернатора-министра здравоохранения, эффективно работавшей с Паслером в Оренбуржье. Завершая разговор, Паслер анонсировал, что такие встречи будут и впредь. И очевидно, что от своих собеседников с диктофонами он ждет большей обратной связи, идей. А также знания некоторых основ государственного устройства. Сразу нескольких человек, решивших порассуждать (или попросить — как случае с муниципалами) о проектах и стройках, он подловил на том, что в действительности этих планов в бюджете нет. И говорить, соответственно, не о чем. Покидал встречу Паслер не один — с Александром Левиным. В это же время из-за угла появилась директор ДИП Юлия Хусаинова, занимавшая при Евгении Куйвашеве более видные места.