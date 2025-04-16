«Мне за это отвечать: о чем Паслер говорил с главредами свердловских СМИ, главные заявления

Денис Паслер ответил на 35 вопросов от главредов свердловских СМИ

16 апреля 2025 в 20:40 Размер текста - 17 +

Денису Паслеру встреча с журналистами показалась душевной — так он написал у себя в telegram-канале Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Первая встреча Паслера с представителями свердловских СМИ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел первую большую встречу с главными редакторами основных СМИ региона, на которой 2,5 часа отвечал на их вопросы. В самом начале анонсировал, что в будущем будет звать на такие беседы и представителей муниципальной прессы. Спрашивали Паслера обо всем — перестановках в правительстве, предшественнике, оптимизации медицины, ключевых проектах. Всего было 35 вопросов, URA.RU публикует самые важные ответы. О перестановках в правительстве Быстрая отставка Андрея Карлова многим показалась жесткой Фото: Илья Московец © URA.RU Отвечая на вопрос, планируется ли обновление корпуса министров, Паслер напомнил о своей позиции, которую уже высказывал: сначала нужно со всем познакомиться и понять эффективность чиновника, погрузиться в контекст его работы. И только потом принимать решение. При этом обозначил: если работа будет требовать корректировок, будут и отставки. «Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить [в связи с указом Президента] правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — добавил Паслер. Главу минздрава Андрея Карлова он отправил в отставку, опираясь на мнение свердловчан. Были проведены соцопросы, и многие оказались недовольны работой министра. «Система здравоохранения, как и другие направления и отрасли, достаточно чувствительная, и требующая внимательного, осторожного подхода в принятии решений. Татьяна Леонидовна [Савинова — новая глава минздрава-замгубернатора] — не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом», — добавил Паслер. Ответил и на вопрос об Игнате Петухове, экс-вице-губернаторе Оренбургской области, которого ждут в свердловском правительстве. По словам Паслера, конкретика по нему появится в течение одной — двух недель. О ревизии проектов предшественника и госдолге Паслер к долгам относится осторожно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паслер подтвердил, что внимательно изучает, на какие проекты в регионе тратятся деньги — об этом URA.RU сообщило 11 апреля. «Мне за это потом отвечать», — пояснил он. Часть из них он уже заморозил (как, например, строительство нового зала филармонии, на который требовались миллиарды), при этом пообещал продолжить развивать проект «Сухой порт», которому много внимания уделял его предшественник Евгений Куйвашев. Не понравилось Паслеру, что вырос госдолг Свердловской области. По его словам, в реальности он выше, чем 92 млрд рублей. «Там не отражается то, что называется „за балансом“ — например, концессии, которые в прямом госдолге не учитываются. Это тоже достаточно большие суммы — десятки миллиардов рублей… Из того, что я вижу, — это больше 50 миллиардов рублей. Еще к этому [92 миллиардам], можно добавить смело 50 миллиардов, вот и будет 150 миллиардов», — объяснил он. О новых ветках метро в Екатеринбурге «Я думаю, что рано или поздно этот вопрос все равно нужно будет решать. Другого варианта нет. Касательно внебюджетных источников, здесь, мне кажется, все гораздо сложнее. Потому что любые недвижимые источники, наверное, требуют возврата», — объяснил позицию Паслер. Позже он добавил: «Если бы этого долга не было, мы бы могли на эти деньги построить метро». Об оптимизации медицины Татьяне Савиновой Денис Паслер доверяет Фото: Илья Московец © URA.RU Если новая глава минздрава Татьяна Савинова и будет проводить оптимизацию в отрасли, то так, чтобы простые люди не пострадали, заявил Паслер, комментируя информацию о возможном закрытии больниц. Он напомнил, что Савинова, работая у него в Оренбуржье на аналогичном посту, «ничего не закрыла из того, что не нужно было закрывать». При этом он добавил, что, как и Савинова, озабочен долгами у некоторых больниц, а также напомнил, что здравоохранение привязано к ОМС, поэтому действительно может возникать вопрос о судьбе учреждений, которые не востребованы у населения. Об уборке в Екатеринбурге и электросамокатах Уборкой Паслер остался недоволен, нужно убираться лучше, заявил он. «Мне кажется, это [беспорядок] явно заметен нам всем, въезжающим. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку. Сказать, что ничего не делается, нельзя. Я тоже вижу, что люди стараются», — добавил он. Также глава региона высказался по поводу ситуации с самокатчиками, которые в последние годы часто становятся виновниками происшествий. Если они представляют опасность, в отношении них необходимо принимать жесткие меры. При этом, подчеркнул он, если на них есть запрос, то полностью убирать не стоит. О Куйвашеве и Воробьеве Новость по теме Паслер назвал условие для возвращения поста премьера Паслер рассказал, что после назначения врио свердловского губернатора общался с Евгением Куйвашевым. «Ничего особенного, кулуарного, обсуждали текущие задачи, проблемы», — поделился он. Подробно отвечать на вопрос URA.RU, обсуждал ли с Куйвашевым его будущее, не стал, но вспомнил показательную фразу первого губернатора Эдуарда Росселя: «Он всегда говорил, что человек, проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать потом». Вспомнил Паслер и председателя правительства Алексея Воробьева (занимал пост с 1996 по 2007 год), когда отвечал на вопрос о возможности возродить должность. «Как показала жизнь и практика, конфигурация может быть разной. Наверное, надо оценивать и спрашивать больше людей и структуры, органы власти различных уровней, бизнес, стало лучше или хуже? Все-таки это вопрос личности… Если бы я бы нашел человека, который был, как Алексей Петрович Воробьев… Это лучший председатель правительства, который был в Свердловской области, — и это огромная заслуга его как руководителя и той системы, которая выстраивалась», — поделился Паслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел первую большую встречу с главными редакторами основных СМИ региона, на которой 2,5 часа отвечал на их вопросы. В самом начале анонсировал, что в будущем будет звать на такие беседы и представителей муниципальной прессы. Спрашивали Паслера обо всем — перестановках в правительстве, предшественнике, оптимизации медицины, ключевых проектах. Всего было 35 вопросов, URA.RU публикует самые важные ответы. Отвечая на вопрос, планируется ли обновление корпуса министров, Паслер напомнил о своей позиции, которую уже высказывал: сначала нужно со всем познакомиться и понять эффективность чиновника, погрузиться в контекст его работы. И только потом принимать решение. При этом обозначил: если работа будет требовать корректировок, будут и отставки. «Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить [в связи с указом Президента] правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина», — добавил Паслер. Главу минздрава Андрея Карлова он отправил в отставку, опираясь на мнение свердловчан. Были проведены соцопросы, и многие оказались недовольны работой министра. «Система здравоохранения, как и другие направления и отрасли, достаточно чувствительная, и требующая внимательного, осторожного подхода в принятии решений. Татьяна Леонидовна [Савинова — новая глава минздрава-замгубернатора] — не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом», — добавил Паслер. Ответил и на вопрос об Игнате Петухове, экс-вице-губернаторе Оренбургской области, которого ждут в свердловском правительстве. По словам Паслера, конкретика по нему появится в течение одной — двух недель. Паслер подтвердил, что внимательно изучает, на какие проекты в регионе тратятся деньги — об этом URA.RU сообщило 11 апреля. «Мне за это потом отвечать», — пояснил он. Часть из них он уже заморозил (как, например, строительство нового зала филармонии, на который требовались миллиарды), при этом пообещал продолжить развивать проект «Сухой порт», которому много внимания уделял его предшественник Евгений Куйвашев. Не понравилось Паслеру, что вырос госдолг Свердловской области. По его словам, в реальности он выше, чем 92 млрд рублей. «Там не отражается то, что называется „за балансом“ — например, концессии, которые в прямом госдолге не учитываются. Это тоже достаточно большие суммы — десятки миллиардов рублей… Из того, что я вижу, — это больше 50 миллиардов рублей. Еще к этому [92 миллиардам], можно добавить смело 50 миллиардов, вот и будет 150 миллиардов», — объяснил он. «Я думаю, что рано или поздно этот вопрос все равно нужно будет решать. Другого варианта нет. Касательно внебюджетных источников, здесь, мне кажется, все гораздо сложнее. Потому что любые недвижимые источники, наверное, требуют возврата», — объяснил позицию Паслер. Позже он добавил: «Если бы этого долга не было, мы бы могли на эти деньги построить метро». Если новая глава минздрава Татьяна Савинова и будет проводить оптимизацию в отрасли, то так, чтобы простые люди не пострадали, заявил Паслер, комментируя информацию о возможном закрытии больниц. Он напомнил, что Савинова, работая у него в Оренбуржье на аналогичном посту, «ничего не закрыла из того, что не нужно было закрывать». При этом он добавил, что, как и Савинова, озабочен долгами у некоторых больниц, а также напомнил, что здравоохранение привязано к ОМС, поэтому действительно может возникать вопрос о судьбе учреждений, которые не востребованы у населения. Уборкой Паслер остался недоволен, нужно убираться лучше, заявил он. «Мне кажется, это [беспорядок] явно заметен нам всем, въезжающим. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку. Сказать, что ничего не делается, нельзя. Я тоже вижу, что люди стараются», — добавил он. Также глава региона высказался по поводу ситуации с самокатчиками, которые в последние годы часто становятся виновниками происшествий. Если они представляют опасность, в отношении них необходимо принимать жесткие меры. При этом, подчеркнул он, если на них есть запрос, то полностью убирать не стоит. Паслер рассказал, что после назначения врио свердловского губернатора общался с Евгением Куйвашевым. «Ничего особенного, кулуарного, обсуждали текущие задачи, проблемы», — поделился он. Подробно отвечать на вопрос URA.RU, обсуждал ли с Куйвашевым его будущее, не стал, но вспомнил показательную фразу первого губернатора Эдуарда Росселя: «Он всегда говорил, что человек, проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать потом». Вспомнил Паслер и председателя правительства Алексея Воробьева (занимал пост с 1996 по 2007 год), когда отвечал на вопрос о возможности возродить должность. «Как показала жизнь и практика, конфигурация может быть разной. Наверное, надо оценивать и спрашивать больше людей и структуры, органы власти различных уровней, бизнес, стало лучше или хуже? Все-таки это вопрос личности… Если бы я бы нашел человека, который был, как Алексей Петрович Воробьев… Это лучший председатель правительства, который был в Свердловской области, — и это огромная заслуга его как руководителя и той системы, которая выстраивалась», — поделился Паслер.